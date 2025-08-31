Roban celular en ómnibus de La Habana y el conductor lleva el bus a la policía

Vídeos relacionados:
Un celular fue robado este domingo en un ómnibus del transporte público de La Habana y el conductor decidió llevar el bus a la policía.
“El ómnibus 8404 que cubre la ruta P11, estuvo en la estación PNR de Zanja y Dragones para esclarecer los hechos de un móvil robado. Rápidamente la PNR de dicho lugar actuó rápido y la revisión de todos los pasajeros”, escribió en el grupo de Facebook Transportación Habana TH.
La publicación no especificó si el móvil fue recuperado ni otros detalles del suceso.
Los robos en ómnibus de La Habana son comunes, con carteristas operando impunemente. Los pasajeros, instados a proteger sus pertenencias, denuncian la inacción de los choferes y la policía.
En mayo, pasado, un grupo de carteristas le robó un celular a un pasajero de un ómnibus de La Habana.
Lo más leído hoy:
“Lamentablemente, tenemos que informarles sobre un incidente desgarrador. En el ómnibus 507 de la ruta P9, a las 6:43 a.m. del 5/5/2025, un grupo de carteristas le robó un celular a un pasajero”, se lee precisamente en un post del grupo Transportación Habana TH.
En diciembre del pasado año, un incidente con un carterista en un ómnibus del transporte público de La Habana terminó con la intervención de la Policía.
El chofer de la guagua, que iba repleta, detuvo el vehículo y ordenó que los viajeros de la parte delantera se bajaran, pues el hurto había ocurrido en esa zona.
Preguntas Frecuentes sobre los Robos en Ómnibus de La Habana
¿Qué hizo el conductor del ómnibus tras el robo del celular en La Habana?
El conductor del ómnibus decidió llevar el vehículo a la estación de policía para que se investigara el robo del celular. Este tipo de acciones son poco comunes, ya que generalmente los conductores no se involucran en estos incidentes, lo que resalta la gravedad del problema de robos en el transporte público de La Habana.
¿Qué tan comunes son los robos en los ómnibus de La Habana?
Los robos en los ómnibus de La Habana son muy comunes, especialmente debido a la operación de carteristas que aprovechan las aglomeraciones en el transporte público. Los pasajeros han expresado su frustración ante la inacción de las autoridades y la falta de medidas de seguridad efectivas.
¿La policía actúa efectivamente ante los robos en el transporte público cubano?
La actuación de la policía ante los robos en el transporte público en Cuba es frecuentemente criticada por los ciudadanos. Generalmente, la respuesta de las autoridades es considerada insuficiente y no logra frenar la ola de delincuencia que afecta a los pasajeros del transporte público en La Habana.
¿Qué se recomienda a los pasajeros para evitar robos en ómnibus de La Habana?
Se recomienda a los pasajeros que guarden sus dispositivos móviles, audífonos y pertenencias en lugares seguros mientras utilizan el transporte público en La Habana. Los robos son más frecuentes en momentos de mayor congestión, como las horas pico, por lo que es importante estar especialmente alerta durante esos momentos.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.