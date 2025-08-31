Roban celular en ómnibus de La Habana y el conductor lleva el bus a la policía

Vídeos relacionados:

Un celular fue robado este domingo en un ómnibus del transporte público de La Habana y el conductor decidió llevar el bus a la policía.

“El ómnibus 8404 que cubre la ruta P11, estuvo en la estación PNR de Zanja y Dragones para esclarecer los hechos de un móvil robado. Rápidamente la PNR de dicho lugar actuó rápido y la revisión de todos los pasajeros”, escribió en el grupo de Facebook Transportación Habana TH.

La publicación no especificó si el móvil fue recuperado ni otros detalles del suceso.

Los robos en ómnibus de La Habana son comunes, con carteristas operando impunemente. Los pasajeros, instados a proteger sus pertenencias, denuncian la inacción de los choferes y la policía.

En mayo, pasado, un grupo de carteristas le robó un celular a un pasajero de un ómnibus de La Habana.

“Lamentablemente, tenemos que informarles sobre un incidente desgarrador. En el ómnibus 507 de la ruta P9, a las 6:43 a.m. del 5/5/2025, un grupo de carteristas le robó un celular a un pasajero”, se lee precisamente en un post del grupo Transportación Habana TH.

En diciembre del pasado año, un incidente con un carterista en un ómnibus del transporte público de La Habana terminó con la intervención de la Policía.

El chofer de la guagua, que iba repleta, detuvo el vehículo y ordenó que los viajeros de la parte delantera se bajaran, pues el hurto había ocurrido en esa zona.

