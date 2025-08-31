Falleció en La Habana el historiador y profesor cubano Eduardo Torres Cuevas

Vídeos relacionados:

El eminente historiador, académico y profesor cubano Eduardo Moisés Torres Cuevas falleció este domingo en La Habana a los 81 años, informó Cubadebate.

Nacido en La Habana el 4 de septiembre de 1942, Torres Cuevas inició su vínculo con la docencia como alfabetizador en la Sierra Maestra durante la campaña de 1961.

Doctor en Ciencias Históricas y Profesor Titular de la Universidad de La Habana, Torres Cuevas fue maestro de varias generaciones de estudiantes.

Publicó una veintena de libros y numerosos artículos en revistas cubanas y extranjeras. Sus estudios se centraron sobre todo en el siglo XIX y en las raíces intelectuales de la nacionalidad.

Está considerado un especialista en la obra del Padre Félix Varela, de quien escribió una extensa biografía y editó sus textos fundamentales.

También exploró con rigor el ideario de José de la Luz y Caballero, José Antonio Saco, José María Heredia y el obispo Espada, además de aproximarse a la figura de Antonio Maceo en un análisis profundo sobre las ideas que sostuvieron la lucha independentista.

Entre sus obras más recientes destaca "Historia de la Iglesia Católica en Cuba: la iglesia en las patrias de los criollos (1516-1789)", escrita junto al profesor Edelberto Leiva Lajera.

La trayectoria de Torres Cuevas no se limitó a la academia. Fue director de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí durante más de una década, y presidió la Academia de Historia de Cuba.

En 2019 asumió la dirección de la Oficina del Programa Martiano y la presidencia de la Sociedad Cultural José Martí.

Además, fue conferencista en decenas de universidades en América y Europa, miembro activo de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) y de la Academia Cubana de la Lengua, lo que lo situó en un lugar privilegiado en la historiografía internacional.

Fue diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular desde la VII Legislatura y formó parte del Consejo de Estado.

Recibió numerosos reconocimientos: la Orden Carlos J. Finlay, la Orden Frank País de Primer y Segundo Grados, el Premio Nacional de Ciencias Sociales, el Premio Nacional de Historia, la Distinción Maestro de Juventudes de la Asociación Hermanos Saíz y el Premio Félix Varela.

Su prestigio también fue reconocido en el extranjero, donde obtuvo la Legión de Honor de la República de Francia y el título de Caballero de la Orden de las Palmas Académicas, entre otras distinciones.

