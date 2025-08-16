Muere joven electrocutado por una planta eléctrica en Matanzas

Vídeos relacionados:
Un joven perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica mientras manipulaba una planta generadora en la localidad de Agramonte, en el municipio de Jagüey Grande, Matanzas.
De acuerdo con testigos, el hecho ocurrió durante uno de los prolongados apagones que afectan diariamente a la población.
La descarga fue fulminante y no dio oportunidad a que recibiera atención médica, explicó el medio independiente La Tijera.
Vecinos señalaron que el uso de plantas eléctricas se ha vuelto común en muchos hogares cubanos como única alternativa ante la crisis energética, aunque frecuentemente se instalan sin condiciones técnicas adecuadas, lo que incrementa los riesgos de electrocución, incendios o intoxicación por gases en espacios cerrados.
La noticia ha generado gran pesar en la comunidad, donde allegados describen al fallecido como un joven con “toda una vida por delante”.
Numerosos mensajes de condolencia se han compartido en redes sociales, lamentando la pérdida y reclamando mejores condiciones de vida para las familias en la isla.
Asimismo, señalan que esta es consecuencia mortal de la crisis energética que atraviesa Cuba desde hace más de dos años, con cortes diarios de electricidad que obligan a las familias a buscar alternativas peligrosas para poder sobrellevar los apagones.
"Me entristece mucho pero más me indigna que ocurran situaciones como estás, si no existieran los malditos apagones, no hubiera que recurrir al uso de plantas eléctricas, que por cierto tampoco están al alcance de toda la población, ni el combustible necesario. Una vida más perdida debido a la MISERIA de vida que estamos llevando", coinciden varios internautas en redes.
