Florida en feriado de Labor Day: ¿Qué estará abierto y que cerrado este 1 de septiembre?

Este lunes 1 de septiembre, Estados Unidos celebra el Día del Trabajo (Labor Day), un feriado federal instaurado en 1894 para honrar las contribuciones de los trabajadores durante la Revolución Industrial.

En Florida, como en el resto del país, la jornada trae consigo un cambio en la rutina diaria, con ajustes en comercios, transporte y servicios públicos.

El Labor Day es considerado además el fin no oficial del verano, una fecha asociada con barbacoas, viajes familiares y grandes ofertas.

Por eso, conviene repasar qué estará abierto y qué permanecerá cerrado en Florida durante este feriado.

Supermercados y grandes superficies abiertas

La mayoría de los floridanos podrán realizar sus compras de última hora en supermercados y grandes superficies. Estos son los principales horarios:

-Walmart: Abierto en horario habitual (varía por ubicación).

-Target: Abierto de 8 a.m. a 10 p.m.; farmacias con horario reducido (10 a.m.–1:30 p.m. y 2 p.m.–6 p.m. en muchas sucursales).

-Publix: Abierto, aunque se recomienda verificar el horario de cada tienda.

-Sam’s Club: Abierto, pero cerrará temprano: de 8 a.m. a 6 p.m. (miembros Plus desde las 8 a.m., resto desde las 10 a.m.).

-BJ’s Wholesale Club: Abierto en horario habitual.

-Aldi: La mayoría de las sucursales cerrarán temprano, alrededor de las 6 p.m.

-Trader Joe’s: Abierto en horario habitual (8 a.m.–9 p.m., con variaciones locales).

-Whole Foods Market: Abierto, sujeto a horarios locales.

Costco será la gran excepción en el comercio minorista, ya que sus tiendas estarán cerradas.

Tiendas departamentales y minoristas

Las grandes cadenas de ropa, artículos para el hogar y deportes abrirán sus puertas, aunque algunas operarán en horarios reducidos:

Abiertas en horario habitual: Kohl’s, Macy’s, Nordstrom, Ross, TJ Maxx, Marshalls, Dick’s Sporting Goods, DSW, HomeGoods, Party City, Petco, Staples.

Con horario reducido:

Hobby Lobby: De 9 a.m. a 5:30 p.m.

Office Depot/Office Max: De 9 a.m. a 6 p.m.

Petsmart: De 9 a.m. a 6 p.m.

Además, cadenas de tiendas de dólar como Dollar General, Family Dollar y Dollar Tree estarán abiertas en horario regular.

Centros comerciales en Florida

Los malls y outlets del estado estarán abiertos, convirtiéndose en una opción de ocio y compras para el fin de semana largo. Algunos de los que confirmaron operaciones normales son:

-Broward Mall (Plantation).

-Tanger Palm Beach (West Palm Beach).

-The Florida Mall (Orlando).

-International Plaza y Bay Street (Tampa).

-Tampa Premium Outlets (Lutz).

-Tyrone Square Mall (St. Petersburg–Clearwater).

-University Town Center (Sarasota).

En el sur de Florida, complejos como Sawgrass Mills, Dadeland Mall, The Falls y Aventura Mall también estarán abiertos en horario habitual.

Restaurantes y tiendas de conveniencia

La mayoría de los restaurantes de comida rápida y tiendas de conveniencia estarán operativos durante el Día del Trabajo, por lo que no habrá problema para quienes busquen una comida rápida o necesiten artículos básicos de último momento.

Farmacias

Las principales cadenas mantendrán sus puertas abiertas, aunque los horarios de las farmacias internas sí tendrán ajustes:

CVS/Navarro: Las tiendas estarán abiertas en horario habitual. Muchas farmacias operarán de 10 a.m. a 6 p.m., pero es recomendable verificar por sucursal.

Walgreens: Las tiendas abrirán normalmente, aunque en numerosas sucursales las farmacias permanecerán cerradas o con horario limitado.

Publix Pharmacy: Variará según la ubicación; en muchas tiendas funcionará con horario reducido.

Transporte y servicios públicos en el sur de Florida

En el área metropolitana de Miami–Fort Lauderdale:

-Transporte público:

Metrobus, Metromover y Metrorail (Miami-Dade): Operarán en horario de domingo.

Broward County Transit: Horario de domingo.

Tri-Rail: Funcionará con horario de fin de semana/días festivos.

Recolección de basura:

Miami y Miami-Dade: Servicio normal; centros de reciclaje abiertos.

Fort Lauderdale: Recolección regular; el vertedero del condado de Broward estará cerrado.

Servicios y oficinas que estarán cerrados

El alcance federal del feriado implica que varias instituciones no prestarán servicio:

Oficinas gubernamentales: Todas las dependencias estatales, locales y federales permanecerán cerradas. Esto incluye tribunales, escuelas públicas y bibliotecas.

Bancos: No habrá atención en ventanilla, aunque los cajeros automáticos seguirán operando con normalidad.

Servicio Postal (USPS): Cerrado en todo el país, sin entregas de correo regular. Solo se mantendrá la entrega de Priority Mail Express.UPS y FedEx: No habrá servicios de recogida ni entrega. Algunas sucursales abrirán con horarios modificados, por lo que se recomienda consultar las oficinas locales.