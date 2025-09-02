Mario Bouza sorprende a Pollito Tropical con el regalo más tierno y "no deseado"

Lo que comenzó como un rotundo “¡devuélvelo!” terminó en una escena de puro amor. El influencer cubano Pollito Tropical fue sorprendido por su esposo, Mario Bouza, con un tierno cachorro que al principio no fue bien recibido.
La razón: ya tienen una perrita dálmata en casa y Pollito insistía en que no quería otra mascota porque sería muy difícil para ambos poder atenderlo.
En un video se ve cómo Mario llega a casa con el cachorro y toma por sorpresa a Pollito a quien intenta convencer a toda costa para quedarse con el nuevo integrante de la familia, mientras este se muestra reacio, sosteniéndolo a regañadientes y con cara de pocos amigos.
Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el corazón de Pollito se ablandara, y es que la carita del cachorro basta para dejar enamorado a cualquiera.
Las imágenes hablan por sí solas: el influencer terminó derretido de amor, acurrucado con el perrito en la cama y en el sofá, en escenas cargadas de ternura que Mario no dudó en grabar como prueba irrefutable de la rendición total de su esposo ante el encanto del nuevo cachorro.
El momento ha conquistado a sus seguidores, quienes no han parado de comentar lo adorable que luce Pollito con su nueva mascota, y cómo el amor puede más que cualquier negativa inicial.
Preguntas frecuentes sobre el nuevo cachorro de Pollito Tropical
¿Cómo reaccionó Pollito Tropical al regalo de Mario Bouza?
Pollito Tropical inicialmente no recibió bien al cachorro, ya que ya tenían una perrita dálmata y temía que no podrían atender a otra mascota. Sin embargo, el influencer terminó enamorándose del cachorro, acurrucándose con él en escenas que Mario Bouza capturó en video.
¿Por qué Mario Bouza decidió regalarle un cachorro a Pollito Tropical?
Mario Bouza quiso sorprender a Pollito Tropical con un regalo especial, a pesar de que Pollito inicialmente no quería otra mascota debido a las responsabilidades que conlleva. El amor por los animales y la sorpresa de la situación llevaron a Mario a intentarlo, y finalmente logró que Pollito aceptara al cachorro en su hogar.
¿Cómo han reaccionado los seguidores de Pollito Tropical a su nueva mascota?
Los seguidores de Pollito Tropical han reaccionado con ternura y emoción ante las imágenes del influencer con su nuevo cachorro. Han comentado lo adorable que se ve Pollito con el perrito y cómo el amor puede cambiar la opinión inicial sobre tener una nueva mascota.
