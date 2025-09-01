Piden ayuda para identificar a hombre que robó en varios negocios de food trucks en Miami: Así lo hizo

Un grupo de pequeños negocios en Miami enfrenta una dura situación tras una serie de robos ocurridos en una popular plaza de food trucks.

El sospechoso, captado por cámaras de seguridad, habría regresado en al menos dos ocasiones, forzando puertas, desconectando equipos y causando daños que superan los cinco mil dólares, según los propios propietarios.

Robos reiterados en el mismo lugar

El escenario de los hechos es la plaza de camiones de comida ubicada en 633 NE 79th St, Miami, donde varios emprendedores han visto afectados sus negocios en menos de un mes.

Las cámaras de seguridad muestran a un hombre que actúa con sigilo entre los puestos, utilizando un destornillador para abrir puertas y manipular equipos.

En una primera incursión, afectó a cuatro food trucks; en una segunda, volvió a atacar, esta vez contra otros tres negocios.

“Lo peor no es lo que robó, es todo lo que dañó. Entre materiales, mano de obra y lo perdido, pasamos los cinco mil dólares”, explicó Yeikel Santos, uno de los afectados. “Hoy nos toca cerrar o trabajar a medias para reparar”.

Los dueños relatan que el sospechoso entró al recinto con el rostro cubierto en un primer intento, pero en la segunda ocasión apareció sin máscara, lo que permitió obtener imágenes más claras de su rostro.

¿Cómo entró y qué se llevó?

Aunque la plaza está cercada, los propietarios creen que el intruso accedió por la parte trasera, desconectando la corriente eléctrica para desactivar algunas de las cámaras.

“Al parecer, tomó nuestra electricidad y al momento de cortar, las cámaras dejaron de grabar”, relató uno de los comerciantes.

El botín principal estuvo compuesto por tablets de servicios de entrega y sus cargadores, herramientas esenciales para la gestión de pedidos y ventas.

“Gracias a Dios el dinero no estaba en la registradora, pero se llevó todas las tablets de las plataformas y hasta los cargadores”, explicó otro de los dueños.

El caso también tuvo momentos insólitos.

Andy Molina, quien recién había instalado su camión en la plaza, contó con ironía que incluso “un six-pack de cerveza” destinado a la inauguración desapareció entre lo robado.

Golpe doble para los pequeños negocios

El mayor perjuicio, insisten los afectados, no es el valor de lo sustraído sino los costos adicionales en reparaciones y las pérdidas por los días de inactividad.

Cerraduras rotas, vitrinas dañadas, cableado arrancado y sistemas eléctricos inutilizados forman parte de la factura.

“Cada día que no vendemos es dinero perdido. Ya pusimos alarma y reforzamos las puertas con candados. Toca sobreponerse”, dijo otro de los propietarios, resignado a gastar aún más para reforzar la seguridad.

Investigación en marcha

La Policía de Miami está a cargo del caso. En el lugar ya se recogieron huellas y se revisan videos que muestran con claridad al presunto responsable.

Las autoridades han pedido a la comunidad colaborar con cualquier pista que permita localizarlo.

Quienes tengan información pueden contactar directamente a la Policía de Miami o a Miami-Dade Crime Stoppers, de manera anónima.

