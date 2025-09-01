Alerta en el Atlántico: Onda tropical con 50 % de probabilidad de desarrollo

Vídeos relacionados:

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) emitió este lunes un parte de vigilancia sobre una onda tropical localizada en el Atlántico oriental, al sur-sureste de las islas de Cabo Verde.

Según informó la institución, el sistema genera áreas desorganizadas de lluvias y tormentas eléctricas, pero las condiciones ambientales en la región podrían favorecer un desarrollo gradual en los próximos días.

El NHC estimó en un 10 % la probabilidad de formación ciclónica en las próximas 48 horas, aunque la cifra aumenta a un 50 % en un plazo de siete días.

De alcanzar mayor organización, la onda tropical podría convertirse en depresión tropical hacia mediados o finales de la semana.

El fenómeno avanza con rumbo oeste a oeste-noroeste a una velocidad cercana a 24 km/h (15 mph), desplazándose sobre las aguas del Atlántico tropical central y oriental.

Sin embargo, por la posible trayectoria, esta perturbación atmosférica debe ser vigilada con detenimiento por los meteorólogos además de que la población cubana, y de otras naciones del Caribe, deberán mantenerse alerta.

También este lunes, un meteorólogo cubano recordó que septiembre marca el periodo más activo de la temporada ciclónica, por lo que se recomienda extremar las precauciones.

Captura Facebook / Christian Jesús Muñiz Carrillo

Christian Jesús Muñiz Carrillo explicó en una publicación en Facebook, entre 1950 y 2023 se han registrado nueve huracanes que tocaron tierra en Cuba durante el mes de septiembre.

Estos fueron: Easy (1950), Hilda (1955), Ella (1958), Inez (1966), Georges (1998), Isidore (2002), Ike (2008), Irma (2017) e Ian (2022). Irma ostenta el récord de ser el único huracán categoría 5 en impactar la isla con tal intensidad.

El huracán Ella ha sido el más temprano, llegando el 1 de septiembre, mientras que el más tardío fue Inez, el 30 del mismo mes.

Ike e Irma coincidieron en tocar tierra el 7 de septiembre en horarios casi idénticos, cerca de las 9:00 y 10:00 p.m., respectivamente, recordó el especialista.

