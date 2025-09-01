De la cirugía al triunfo: Johan Oviedo confirma un regreso memorable en MLB

Vídeos relacionados:

El lanzador cubano Johan Oviedo, de los Piratas de Pittsburgh en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), continúa demostrando que está de vuelta en plenitud tras superar la cirugía Tommy John.

De acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook, el derecho consiguió el sábado su segunda victoria de la temporada 2025, luego de trabajar cinco entradas con dos carreras permitidas, tres boletos y seis ponches en la victoria de su equipo ante los Medias Rojas de Boston.

Desde su retorno al montículo luego de perderse toda la campaña anterior, Oviedo ha lanzado 15 innings en MLB, con una efectividad destacada que se refleja en el .189 de promedio ofensivo de sus rivales, un indicador de que su control y potencia comienzan a recuperar el nivel previo a la lesión.

A sus 27 años, el cubano parece encaminado a consolidar nuevamente su rol en la rotación de su equipo, aportando profundidad y consistencia en una campaña marcada por su esperado renacer en el béisbol de Grandes Ligas.

