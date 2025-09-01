De la cirugía al triunfo: Johan Oviedo confirma un regreso memorable en MLB

Vídeos relacionados:
El lanzador cubano Johan Oviedo, de los Piratas de Pittsburgh en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), continúa demostrando que está de vuelta en plenitud tras superar la cirugía Tommy John.
De acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook, el derecho consiguió el sábado su segunda victoria de la temporada 2025, luego de trabajar cinco entradas con dos carreras permitidas, tres boletos y seis ponches en la victoria de su equipo ante los Medias Rojas de Boston.
Desde su retorno al montículo luego de perderse toda la campaña anterior, Oviedo ha lanzado 15 innings en MLB, con una efectividad destacada que se refleja en el .189 de promedio ofensivo de sus rivales, un indicador de que su control y potencia comienzan a recuperar el nivel previo a la lesión.
A sus 27 años, el cubano parece encaminado a consolidar nuevamente su rol en la rotación de su equipo, aportando profundidad y consistencia en una campaña marcada por su esperado renacer en el béisbol de Grandes Ligas.
Preguntas frecuentes sobre el regreso de Johan Oviedo a la MLB
¿Cómo ha sido el regreso de Johan Oviedo a la MLB después de su cirugía Tommy John?
Johan Oviedo ha tenido un regreso exitoso a la MLB con los Piratas de Pittsburgh, demostrando una recuperación considerable tras su cirugía Tommy John. Ha lanzado 15 entradas con una efectividad destacada, limitando a sus rivales a un promedio ofensivo de .189. Este rendimiento sugiere que su control y potencia están cerca de su nivel previo a la lesión.
¿Cuál es el impacto del regreso de Johan Oviedo en los Piratas de Pittsburgh?
El regreso de Johan Oviedo es un refuerzo significativo para la rotación de los Piratas de Pittsburgh. A sus 27 años, su presencia aporta profundidad y consistencia al equipo, que ha tenido un desempeño irregular. Oviedo había sido una pieza clave antes de su lesión y su recuperación es vital para el futuro del equipo en la competición.
¿Cómo ha sido el proceso de recuperación de Johan Oviedo tras la cirugía Tommy John?
El proceso de recuperación de Johan Oviedo ha sido progresivo y exitoso. Tras perderse toda la temporada 2024, Oviedo realizó salidas de rehabilitación en Doble-A y Triple-A antes de regresar a las Grandes Ligas. Durante su rehabilitación, mostró buen ritmo y recuperación, lo que le permitió reincorporarse al equipo principal de los Piratas de Pittsburgh.
