"Nunca imaginé que yo iba a poder comer todo esto": Cubana recién llegada a España comparte la emoción de las primeras veces

La creadora de contenido cubana @soyalicia_03, que recientemente emigró de la isla a España, continúa documentando en redes sociales sus primeras experiencias fuera de Cuba. En sus videos más recientes ha mostrado cómo vive por primera vez situaciones cotidianas que en su país natal resultaban inalcanzables.
En una de sus publicaciones, la joven aparece en un restaurante de comida rápida comentando su emoción al visitar un KFC por primera vez. “Después de 21 años y por primera vez voy a ir a un KFC”, dice. “Sí, llegué a España hace dos semanas y estoy visitando todos los lugares que siempre quise ir y, por supuesto, el KFC está en la lista”.
Detalló que pidió el menú grande de 12 piezas de pollo, papas fritas y refrescos. “No lo podía creer y lo vuelvo a decir: es como las películas”, comentó. También celebró que podía rellenar las bebidas cuantas veces quisiera y aseguró que las papas fritas estaban “riquísimas” y el pollo “delicioso”. Aunque señaló que le pareció algo grasoso, concluyó: “Para comer de vez en cuando, supongo que está bien”.
Cuando un usuario le preguntó por el precio, respondió que todo había salido “en menos de 50 euros” y que el menú pequeño costaba entre “10 a 15 euros”.
Este contenido da continuidad al testimonio que la joven compartió en su primer día en España, cuando visitó McDonald's, supermercados y tiendas por departamentos. En esa ocasión, expresó: “Primera parada, McDonald's, sí que sí, solo entrar por la puerta y no lo podía creer, es como en las películas”.
En otra publicación reciente, @soyalicia_03 mostró el momento en que prueba kiwi por primera vez. “De las frutas que nunca he probado en toda mi vida, hoy tenemos el kiwi”, dijo. “Soy cubana y hace como tres semanas vine para acá, para España”. Luego de probarlo con cuchara, comentó: “Riquísimo, qué rico, súper súper rica, está súper dulce, nunca me imaginé que yo iba a poder comer todo esto”.
Tras compartir su experiencia, varios usuarios le recomendaron probar otras frutas como nectarinas, melocotones, ciruelas, cantalupo y yogures. También recibió mensajes de bienvenida y curiosidad por su salida del país. En uno de los comentarios, la joven respondió: “en Cuba no hay nada”.
Los videos de la usuaria se suman a una tendencia creciente de cubanos que, tras emigrar, documentan sus primeras veces fuera de la isla. Estas experiencias, que van desde visitar un supermercado hasta probar alimentos básicos, reflejan el contraste entre la realidad cubana y la vida en otros países.
Preguntas frecuentes sobre las primeras experiencias de cubanos emigrantes en España
¿Qué experiencias ha compartido @soyalicia_03 tras su llegada a España?
La usuaria @soyalicia_03 ha compartido su asombro y emoción al experimentar por primera vez cosas tan simples como visitar un restaurante de comida rápida como KFC, probar frutas como el kiwi y explorar supermercados en España. Destaca la emoción de poder disfrutar de alimentos y lugares que antes solo veía en películas.
¿Qué reacción tienen los cubanos al llegar a supermercados en el extranjero?
Cubanos que emigran a países como España o Estados Unidos suelen reaccionar con asombro al ver la abundancia de productos en los supermercados. La variedad de alimentos, como pizzas y helados, y la posibilidad de elegir entre diferentes marcas y tamaños generan una mezcla de emoción y sorpresa, dado el contraste con la escasez en Cuba.
¿Cómo se refleja la realidad cubana en los testimonios de emigrantes?
Los relatos de los cubanos emigrantes suelen reflejar una denuncia implícita de la situación de escasez y desabastecimiento en Cuba. La sorpresa ante cosas comunes en otros países, como la variedad de productos en supermercados o la disponibilidad de alimentos básicos, resalta las limitaciones de la vida en la isla.
¿Qué impacto emocional tiene la migración en los cubanos?
La migración provoca un fuerte impacto emocional en los cubanos, quienes al llegar a un nuevo país experimentan asombro, alivio y a menudo una profunda reflexión sobre la vida en Cuba. El acceso a bienes y servicios antes inalcanzables genera una mezcla de agradecimiento y tristeza por los que aún viven en la isla.
¿Cómo han reaccionado las redes sociales a las experiencias de cubanos emigrantes?
Las experiencias compartidas por cubanos emigrantes en plataformas como TikTok y otras redes sociales han generado una amplia variedad de reacciones. Los usuarios suelen expresar empatía, apoyo y también críticas hacia la situación política y económica de Cuba, destacando el contraste entre sus nuevas experiencias y la vida en la isla.
