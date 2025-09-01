"Nunca imaginé que yo iba a poder comer todo esto": Cubana recién llegada a España comparte la emoción de las primeras veces

La creadora de contenido cubana @soyalicia_03, que recientemente emigró de la isla a España, continúa documentando en redes sociales sus primeras experiencias fuera de Cuba. En sus videos más recientes ha mostrado cómo vive por primera vez situaciones cotidianas que en su país natal resultaban inalcanzables.

En una de sus publicaciones, la joven aparece en un restaurante de comida rápida comentando su emoción al visitar un KFC por primera vez. “Después de 21 años y por primera vez voy a ir a un KFC”, dice. “Sí, llegué a España hace dos semanas y estoy visitando todos los lugares que siempre quise ir y, por supuesto, el KFC está en la lista”.

Detalló que pidió el menú grande de 12 piezas de pollo, papas fritas y refrescos. “No lo podía creer y lo vuelvo a decir: es como las películas”, comentó. También celebró que podía rellenar las bebidas cuantas veces quisiera y aseguró que las papas fritas estaban “riquísimas” y el pollo “delicioso”. Aunque señaló que le pareció algo grasoso, concluyó: “Para comer de vez en cuando, supongo que está bien”.

Cuando un usuario le preguntó por el precio, respondió que todo había salido “en menos de 50 euros” y que el menú pequeño costaba entre “10 a 15 euros”.

Este contenido da continuidad al testimonio que la joven compartió en su primer día en España, cuando visitó McDonald's, supermercados y tiendas por departamentos. En esa ocasión, expresó: “Primera parada, McDonald's, sí que sí, solo entrar por la puerta y no lo podía creer, es como en las películas”.

En otra publicación reciente, @soyalicia_03 mostró el momento en que prueba kiwi por primera vez. “De las frutas que nunca he probado en toda mi vida, hoy tenemos el kiwi”, dijo. “Soy cubana y hace como tres semanas vine para acá, para España”. Luego de probarlo con cuchara, comentó: “Riquísimo, qué rico, súper súper rica, está súper dulce, nunca me imaginé que yo iba a poder comer todo esto”.

Tras compartir su experiencia, varios usuarios le recomendaron probar otras frutas como nectarinas, melocotones, ciruelas, cantalupo y yogures. También recibió mensajes de bienvenida y curiosidad por su salida del país. En uno de los comentarios, la joven respondió: “en Cuba no hay nada”.

Los videos de la usuaria se suman a una tendencia creciente de cubanos que, tras emigrar, documentan sus primeras veces fuera de la isla. Estas experiencias, que van desde visitar un supermercado hasta probar alimentos básicos, reflejan el contraste entre la realidad cubana y la vida en otros países.

