"No hay ni siquiera una ilusión de que esa dictadura caiga": Cubana explica por qué emigró a España

La tiktoker cubana @lesyanisportilla, radicada en España, ha conmovido a miles de personas con su emotivo testimonio en el que explica por qué decidió dejar su país natal.

“¿Tú sabes por qué yo emigré de Cuba? Porque Cuba no solo fue un país que me quitó mi comida, sino también me prohibió comer cosas que yo veía que en mi propio país se le ofrecían a miles de turistas”, dice la joven al inicio de un video compartido hace ya unas semanas.

“Cuba me quitó la libertad, Cuba me quitó la esperanza, Cuba me quitó el derecho a poder hablar, a poder expresarme”, continúa, visiblemente afectada. A pesar del amor profundo que siente por su tierra, asegura que tuvo que marcharse: “Tuve que irme, casi forzada, porque iba a vivir en un país donde no tenía esperanza”.

En su mensaje, @lesyanisportilla expresa también el sentimiento de impotencia ante la falta de cambio en la isla: “Vivir en un país donde no tienes esperanzas... Cobarde no, cobarde es quedarse, porque no se va a luchar. El pueblo cubano no va a luchar, y no va a salir de esa dictadura, a no ser que alguien externo a Cuba lo ayude, o a que el pueblo entero, Cuba entera se una”.

“El único que nos queda a los que estamos afuera es esperar que en algún momento eso cambie y que entre todos los cubanos, tanto fuera como dentro de la isla, haya una unidad tan grande que podamos de una vez y por todas poder salir a hacer caer a esa dictadura que nos tiene tan oprimidos, con una botita aquí en la cabeza, que no nos deja levantar”, concluye.

Sus palabras han generado miles de reacciones en TikTok, muchas de ellas de apoyo y empatía, tanto de cubanos como de ciudadanos de otros países. Varios mensajes insisten en que el dolor expresado no es hacia Cuba como nación, sino hacia el sistema que ha provocado ese éxodo. También abundan los mensajes de esperanza, llamados a la unidad y relatos similares de quienes, por razones personales o familiares, también se han visto obligados a irse.

Este testimonio se suma a otros ya compartidos por @lesyanisportilla. En enero de 2025, comparó la situación económica de España con la de la isla. En julio de 2023, explicó cómo muchas familias cubanas deben compartir una sola toalla para bañarse: “Una para todo el mundo. Así se vive en Cuba”.

Relatos como el suyo coinciden en tono y contenido con otras voces que se han hecho escuchar en redes sociales desde el exilio. Una de ellas es la de Yexela González, madre cubana residente en Madrid, quien en junio expresó: “Yo era feliz en Cuba (…) pero cuando me convertí en madre, entendí que tenía que salir de mi país”. En su video, explicó que sus hijos sueñan con cosas simples, como visitar un zoológico o un parque acuático: “Un padre cubano tiene que elegir qué sueño cumplirle a su hijo cada año, y muchas veces a medias”. “No quiero ser una abuela presa en Cuba. Quiero estar a la distancia de un boleto de avión”, añadió. Su testimonio también circuló ampliamente en redes.

Otra historia profundamente conmovedora es la de Carlos Camilo, un padre cubano que emigró a Chile hace cinco meses junto a su hijo, diagnosticado con una rara enfermedad neurodegenerativa. “Hoy se cumplen 5 meses de haber llegado a este país, Chile. Una mezcla de alegría y tristeza se apodera cada vez que cumplimos un mes más”, escribió en Facebook. “Duele entender que todo lo que hay acá, pudiera ser mucho mejor allá, pero no se puede”.

Historias como estas muestran que detrás de cada salida, hay una razón profunda: un hijo, una vida, una esperanza de futuro. Desde distintos puntos del mundo, testimonios de cubanos como @lesyanisportilla, Yexela González o Carlos Camilo hablan de decisiones difíciles, pero también de amor, dignidad y deseo de libertad.