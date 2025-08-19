Logra salir de Cuba a sus 21 años y muestra su primer día en España: "No lo podía creer, es como en las películas"

La usuaria cubana de TikTok @soyalicia_03 publicó un video titulado “Primer día en España” en el que muestra cómo vivió su llegada al país europeo tras salir de Cuba. La publicación, de apenas un minuto de duración, acumula más de 63 mil visualizaciones y ha generado una amplia variedad de reacciones entre cubanos y españoles.

“Salí de Cuba y esto fue lo que hice el primer día en España”, escribió la joven al compartir el video, donde muestra algunas de sus primeras experiencias fuera de la isla.

La primera parada fue un restaurante de comida rápida: “Primera parada, McDonald's, sí que sí, solo entrar por la puerta y no lo podía creer, es como en las películas”. Añadió que el pedido se hizo mediante pantallas digitales y que eligieron un menú McExtreme Barbecue con papas fritas y postre McFlurry de KitKat. “Lo único que sé es que estaba buenísimo, mira ese pancito tan suave y ni hablar de las papas fritas, otro nivel”.

El recorrido continuó en un supermercado que describe como “gigantesco”: “Yo quedé impactada al ver tantas cosas en una misma tienda, ropa, zapatos, skincare, uf de todo”. También visitó una tienda de decoración donde compró bombillos y un soporte para televisor. La última parada fue en Mercadona, del que comentó: “Este sí se merece un video aparte, solo mira por arribita la cantidad de comida que hay”.

“Hicimos una minicomprita y para casita, pero descuida que esto recién empieza”, concluyó.

Los comentarios al video reflejan el contraste entre quienes se identifican con la experiencia de la joven y quienes reaccionan con críticas, incluso de carácter político.

Mensajes de bienvenida como “Te deseo mucha felicidad”, “Bienvenida a España” o “Espero que consigas un buen trabajo y vivas mejor que en tu país” convivieron con otros que cuestionaban sus decisiones: “Salir de Cuba para ir a lo primero a un McDonald's...” o “Aquí entra todo dios”.

También hubo comentarios con carga ideológica: “Espero que cuando te toque votar no votes socialismo”, escribió un usuario. Otros replicaron: “La derecha está en contra de los delincuentes, no de los inmigrantes” o “Es el mismo socialismo. No existe izquierda democrática”.

La creadora respondió a una de las críticas con una frase que recibió múltiples apoyos: “Yo no voy a Cuba ni pa’ coger impulso”.

Un cambio de vida documentado

Días antes, la misma joven había publicado un video narrando su despedida de la isla, en el que expresaba nervios, emoción y apego por las personas que dejaba atrás: “Hoy me levanté súper nerviosa porque en tan solo 15 horas mi vida cambiará para siempre”.

Desayunó en una heladería que le traía buenos recuerdos, comió lasaña a domicilio para evitar contratiempos antes del vuelo, y recibió la visita de su hermana antes de partir al aeropuerto. “Las personas, no el lugar”, dijo sobre lo que más extrañaría. Esa experiencia quedó reflejada en su último día en la isla antes de emigrar.

Primeras veces que conmueven

La experiencia de esta joven se suma a otras historias compartidas por emigrantes cubanos al llegar por primera vez a un país con mayor nivel de consumo. Las reacciones de asombro y emoción son frecuentes en estos relatos, especialmente cuando se trata de visitar supermercados o probar comida de cadenas internacionales como McDonald’s.

Una abuela cubana de 87 años recién llegada a España se emocionó al ver la variedad de pizzas, helados y alimentos disponibles en un supermercado. En otro caso, un joven llevó a sus padres cubanos a un centro comercial por primera vez, y compartió la sorpresa reflejada en sus rostros. También son frecuentes los videos de cubanos que prueban McDonald's por primera vez tras emigrar.

