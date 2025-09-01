Cubana en Suiza: Silencio, frío y puntualidad, los choques culturales que le impactaron

En un video publicado hace algunas semanas en Instagram, la cubana conocida como @iaamfrankyy comparte cómo ha vivido el impacto del cambio cultural tras emigrar a Suiza, un país donde, según dice entre risas y asombro, “hasta mis pensamientos me dicen shhh, cállate”.
Acostumbrada al bullicio de las calles cubanas, a la música que se cuela por las ventanas y a las conversaciones espontáneas entre vecinos y desconocidos, esta joven confiesa que lo primero que notó al llegar a Suiza fue el silencio. “¿Dónde está la bulla, la vecina gritando por el balcón? Nada”, recuerda con nostalgia.
La puntualidad suiza también la dejó en shock. “Si el bus dice que llega a las 7:43, a las 7:43 llega. Y si llegas un minuto tarde, te deja. Literal. En Cuba puede llegar cinco minutos después… o cinco horas después… o quién sabe si al otro día”.
Pero más allá del transporte, lo que más le cuesta asimilar es la frialdad en las relaciones humanas. En la isla, hablar con desconocidos en la guagua es casi una terapia nacional. “En Cuba tú te encuentras con alguien y le cuentas tu vida entera. Aquí la gente está en su mundo, no te habla, no te mira, no saluda”, lamenta.
Y luego está el frío: “Suiza hace calor… si son cuatro meses al año, es mucho. El resto del tiempo te congelas. A mí se me parten las manos del frío que hace aquí”.
En otro video compartido también en Instagram, cuenta cómo mientras buscaba una maleta para su hija en una tienda tipo outlet, terminó encontrándose con un set de tazas con la bandera cubana. “Obviamente me lo llevé. Fue como un pedacito de Cuba esperándome ahí”.
Ese pequeño gesto, una taza con la bandera tricolor, la conectó, al menos por un instante, con su tierra, con su gente y con esa calidez que a veces se extraña más de lo que se confiesa.
La historia de @iaamfrankyy refleja una realidad compartida por muchos cubanos que han salido de la isla: el desarraigo, el aprendizaje de nuevas costumbres y la forma en que, incluso en la distancia, buscamos y celebramos esos símbolos que nos recuerdan quiénes somos.
