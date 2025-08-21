Nuevo apedreamiento a ómnibus del transporte público en La Habana

Vídeos relacionados:
La Habana volvió a ser escenario de un incidente que compromete la seguridad de pasajeros y trabajadores del transporte público.
La Empresa Provincial de Transporte informó que un ómnibus de la ruta P11 fue apedreado este jueves por la mañana en la zona de XI Festival, en Alamar, lo que provocó la rotura de una ventanilla en el área destinada a los pasajeros.
Según el comunicado oficial, el hecho ocurrió a las 6:10 am, cuando el jefe de la terminal Alamar notificó el ataque contra el ómnibus número 363.
Según la nota, la Policía intervino para abrir una investigación y esclarecer lo sucedido.
"La unión de la fuerza del pueblo y de la PNR es vital para disminuir estos incidentes que afectan la transportación de pasajeros en la capital", subrayó la empresa en su publicación de Facebook.
Indignación en la ciudadanía
El suceso ha desatado un debate en redes sociales. Varios usuarios expresaron su indignación por lo que consideran un patrón creciente de violencia urbana.
"Lo peor de todo es que no son solo adultos los que tiran piedras a los medios de transporte, también hay niños de 7 a 13 años haciendo esto", denunció una mujer.
A lo que la periodista oficialista Ania Ortega respondió: "Son intermediarios utilizados por los adultos porque a los niños no pueden aplicarles la ley como a los mayores en caso de ser detectados".
Otros internautas remarcaron la gravedad de los daños: "Ese acto de cobardía afecta al chofer que debe paralizar el ómnibus, pierde salario, se dejan de transportar pasajeros y se ocasionan pérdidas económicas a la empresa. Pero lo más grave es que esa piedra puede causar lesiones o incluso la muerte", advirtió un trabajador de la entidad de transporte.
"Son estúpidos, eso a los jefes no le hace nada, andan en carro. A los que nos hace es al pueblo que anda bajo el sol y con hambre", dijo otro usuario.
El malestar generalizado también se refleja en críticas directas a las autoridades. "Aquí los delincuentes campean a sus anchas y la policía lista para caerles a palo a los que reclaman necesidades básicas", opinó un residente en La Habana.
Antecedentes preocupantes
El ataque en Alamar no es un hecho aislado.
El pasado domingo, otro ómnibus urbano fue blanco de una pedrada en avenida Boyeros, cerca de la Ciudad Deportiva, cuando cubría la ruta P12. En esa ocasión, también resultó dañada una ventanilla en la zona de pasajeros.
La misma empresa transportista calificó el hecho de "repudiable" y advirtió que estos ataques conspiran contra la calidad de vida de los ciudadanos.
En las últimas semanas se han registrado varios episodios de violencia y vandalismo en la capital cubana contra el transporte público.
A finales de julio, un microbús fue atacado a pedradas con pasajeros a bordo. Pocos días antes, un chofer fue amenazado con un cuchillo en plena jornada laboral.
Una tendencia en ascenso
La reiteración de estos hechos sugiere una tendencia en ascenso de acciones violentas contra bienes públicos que, además de los daños materiales, generan temor e incertidumbre entre los ciudadanos.
Por ahora, el ómnibus de la ruta P11 permanece fuera de servicio hasta que se repare la ventanilla dañada, mientras la PNR mantiene abierta la investigación.
Preguntas Frecuentes sobre los Incidentes de Apedreamiento a Ómnibus en La Habana
¿Qué ocurrió con el ómnibus de la ruta P11 en Alamar?
El ómnibus de la ruta P11 fue apedreado en la zona de XI Festival en Alamar a las 6:10 am, resultando en la rotura de una ventanilla en el área de pasajeros. Este incidente comprometió la seguridad de los pasajeros y provocó pérdidas económicas para la empresa de transporte.
¿Por qué se están incrementando los ataques a ómnibus en La Habana?
Los ataques a ómnibus en La Habana reflejan un aumento de la violencia urbana y el descontento social debido a la crisis de transporte en la capital. Estos actos de vandalismo ponen de manifiesto el deterioro de las condiciones de vida y la falta de respuestas efectivas del gobierno cubano ante la situación crítica que enfrenta el sistema de transporte público.
¿Qué medidas están tomando las autoridades para enfrentar estos incidentes?
Las autoridades han condenado enérgicamente estos ataques y han prometido reforzar la vigilancia y colaboración con la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). También se ha hecho un llamado a la población para denunciar cualquier acto vandálico y reportar comportamientos sospechosos para reducir la incidencia de estos actos.
¿Cómo afecta el vandalismo al sistema de transporte público en La Habana?
El vandalismo agrava aún más la ya crítica situación del transporte público en La Habana, donde la escasez de vehículos y la falta de mantenimiento son problemas recurrentes. Cada ataque no solo causa daños materiales, sino que también genera miedo e inseguridad entre los pasajeros, afectando su movilidad diaria.
