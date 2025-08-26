Habla multimillonario cubanoamericano responsable de vallas contra congresistas de Florida

Vídeos relacionados:

Michael B. Fernández (Mike Fernández) es el multimillonario cubanoamericano detrás de las polémicas vallas que acusan de “traidores” a congresistas del sur de la Florida.

Mike lleva meses financiando de manera anónima las vallas publicitarias en contra de la postura silenciosa que han mantenido los congresistas cubanoamericanos republicanos sobre la agenda migratoria de la Administración Trump.

El empresario millonario, recientemente ofreció declaraciones a Univisión Miami para explicar los motivos que lo mueven a impulsar esta campaña.

“La crueldad no merece estar en esta pelea y es la única arma que tiene este gobierno”, declaró el cubanoamericano en referencia a las políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump.

Los carteles han generado polémica, en especial una de las vallas, colocada en la autopista Palmetto, que tilda al presidente Trump de "aspirante a dictador".

Fernández rompió con el mito de que tras las vallas se ocultaban intereses de los demócratas. “Soy republicano”, dijo y aseguró contar con el apoyo de más de 30 personas para mantener los carteles en pie.

¿Quién es Mike Fernández?

Michael B. Fernández es natural de Manzanillo, provincia Granma, Cuba. Emigró con su familia a Estados Unidos en 1964 y ha construido una fortuna estimada en más de mil millones de dólares. Es un empresario del sector de la salud.

En una carta que se hizo pública en abril señaló: “Nuestros cuatro representantes simplemente se están arrodillando ante la presidencia porque temen por sí mismos y por su trabajo. Serán recordados por haberle dado la espalda a su comunidad”.

Fernández desde entonces dedica parte de su capital al servicio de una causa que considera moral, exigir responsabilidad a los políticos que representan a la comunidad cubana, o latina, en Estados Unidos.

“Ellos no han abierto la boca para defender a este pueblo. Ellos pueden hacer cuentos de lo que dicen, pero lo dicen en Washington, no es lo que dicen aquí”, reprochó, apuntando directamente a congresistas como Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez, María Elvira Salazar y al Secretario de Estado, Marco Rubio.

Fernández no se limitó a las vallas. El pasado fin de semana donó dos esculturas a la ciudad de Miami en honor a los inmigrantes y su legado. Las obras fueron develadas en la Ermita de la Caridad.

“Una de las traiciones más grandes de los políticos hacia los votantes ha sido nuestro representante en Miami”, sentenció en referencia a Díaz-Balart.

Sobre la permanencia de los carteles, Mike Fernández aseguró que estarán visibles hasta las próximas elecciones en Estados Unidos.

La valla que incendió el debate en Miami-Dade

La campaña comenzó en abril, con la colocación de una valla en la autopista Palmetto, en la que aparecen los rostros de los políticos republicanos mencionados, acompañados de la palabra “TRAITORS” (“TRAIDORES”) y el mensaje: “To immigrants. To Miami-Dade. To the American Dream”.

La iniciativa fue impulsada por el Caucus Hispano Demócrata del Condado Miami-Dade, que acusa a los políticos republicanos de haber guardado silencio ante los ataques a la comunidad inmigrante.

Reacción en cadena: Vallas de respuesta y guerra de narrativas

Poco después, surgió una nueva valla en defensa de los congresistas, financiadas por un grupo de más de 180 migrantes cubanos con estatus I-220A y colocada en Hialeah.

En ese cartel se presentan los rostros de dictadores como Fidel Castro, Nicolás Maduro, Hugo Chávez y Daniel Ortega, bajo el mensaje “The real traitors – To their people. To freedom. To human rights.”

Paradójicamente, la comunidad de cubanos con I-220A enfrenta cada día el peligro de ser deportados por las políticas migratorias de Trump y, a pesar de los discursos de apoyo de los representantes republicanos, la ayuda no se concreta y se hace cada vez más difícil regularizar su estatus en Estados Unidos.

En abril, la congresista María Elvira Salazar celebró la aparición de las vallas que la respaldan. También reafirmó su apoyo a los cubanos con I-220A y criticó a los demócratas: “Eso es propaganda barata al estilo castrista”, declaró.

Por su parte, Mario Díaz-Balart respondió a la campaña de Fernández con ironía: “Que la extrema izquierda me critique y me acuse es motivo de orgullo”.

Sin embargo, las palabras recientes de Fernández reabren la polémica porque el multimillonario cubanoamericano insiste: "Soy republicano".

