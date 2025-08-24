Los Pichy Boys conversan con el congresista Carlos Gimenez

Vídeos relacionados:

El congresista Carlos Gimenez se pasó por el podcast de Los Pichy Boys para conversar de varios temas entre ellos la nueva lista que entregará al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de personas vinculadas al castrismo residiendo en EE. UU.

“Le vamos a enviar más nombres porque hay personas que han estado aquí que son parte del régimen en Cuba que ahora en su retiro están disfrutando la libertad que tenemos aquí en EE. UU.”, dijo el congresista.

“Si estaban defendiendo el régimen en Cuba que se queden en Cuba”, añadió.

El legislador dijo que su lista manda un mensaje claro: “Si tú vas a ser parte del régimen, vas a sufrir con el pueblo” y no vas a disfrutar de un retiro dorado en EE. UU.

“El régimen está en una condición bastante difícil, bastante mala, y nosotros lo que vamos es a empujar más. Ya están en la orilla, vamos a ayudarte”

Gimenez considera que las remesas se tienen que acabar porque son parte del ingreso que tiene el régimen. “También los vuelos, muchas de esas gentes van con paquetes etc. para hacer negocios ahí”.

“Estamos aquí por razones políticas y lo que tenemos que hacer es destruir ese régimen para que Cuba sea libre”, dijo.

Deportaciones

Gimenez dijo que está a favor de que sean expulsados de EE.UU. los migrantes criminales, miembros de banda o las personas con órdenes de deportación.

Sin embargo, el político cree que la Administración Trump ha pasado la línea y que es injusto deportar a gente con mucho tiempo en EE.UU, con trabajo e historial limpio.

“Voy a trabajar adentro del sistema, con la Casa Blanca, yo le he dicho: oye, esto no es correcto, tenemos que ajustar esto. Yo creo que es mejor si lo haces de esa manera”, comentó en alusión a su relación con la Administración Trump.

Nueva lista

A finales de julio, Gimenez anunció que entregará una nueva lista de represores, esbirros y testaferros del régimen cubano al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, con el objetivo de identificar a aquellos que se han infiltrado en el país.

“Son denuncias verificadas con pruebas, y por eso ya se han tomado acciones en varios casos”, aseguró el legislador en la red social X, quien ha reiterado continuamente su llamado público para que los ciudadanos colaboren en la identificación de comunistas en suelo estadounidense.

De acuerdo con denuncias recientes del exilio cubano, al menos 100 represores vinculados al régimen castrista han logrado establecerse en Estados Unidos en los últimos años, especialmente en ciudades como Miami y Tampa. Esta situación ha generado un fuerte rechazo entre las víctimas de la represión y organizaciones de derechos humanos.

Giménez, junto con los congresistas Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, ha exigido acciones más enérgicas contra estas personas, instando a las autoridades migratorias a investigar y deportar a quienes mintieron sobre sus antecedentes al ingresar a EE.UU.

Al respecto, hace unos días se conoció del arrresto en Hialeah del exmayor cubano Rogelio Bolufé, sin residencia ni permiso de trabajo en EE.UU., fue arrestado por posesión de cocaína. ICE evalúa su deportación a México o Ecuador, no a Cuba.

