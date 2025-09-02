Marco Rubio celebra premio a Berta Soler por su lucha a favor de la democracia en Cuba

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró este martes el reconocimiento internacional a la activista cubana Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, quien fue distinguida con el Premio Solidaridad Lech Wałęsa 2025 por su trayectoria en defensa de la democracia y los derechos humanos en Cuba.

En la red social X, Rubio, presente en la ceremonia realizada en el Hotel Biltmore de Miami y presidida por el canciller polaco Radosław Sikorski, destacó la valentía de Soler frente a la represión del régimen cubano.

“El comunismo sigue siendo un flagelo que ha fracasado en todos los lugares donde se ha intentado”, afirmó en sus palabras, subrayando que el activismo de la opositora representa un símbolo de resistencia pacífica ante el comunismo, como publicó Martí Noticias.

El político cubanoamericano elogió el rol de Soler al frente de las Damas de Blanco y resaltó las consecuencias que enfrenta por su activismo, incluida la represión sistemática de la Seguridad del Estado.

Aunque la activista no pudo viajar por las restricciones que le impone el régimen, envió un mensaje virtual en el que agradeció el premio y ratificó que continuará la lucha por la liberación de presos políticos desde Cuba.

De acuerdo con Cubanet, el Premio Solidaridad Lech Wałęsa fue creado en 2014 por iniciativa de Sikorski para honrar a quienes promueven la democracia y los derechos civiles en el mundo. Tras varios años de suspensión, el premio fue reactivado en 2024.

El medio agregó que entre los galardonados en ediciones anteriores figuran el líder tártaro de Crimea Mustafa Dzhemilev, la activista rusa Zhanna Nemtsova, y el opositor bielorruso Pavel Latushka. El premio consiste en una estatuilla y una dotación económica de 275.000 dólares.

Con más de veinte años de existencia, las Damas de Blanco se han consolidado como un emblema de la resistencia pacífica en Cuba. Su imagen —mujeres vestidas de blanco y portando gladiolos en sus marchas dominicales— se ha convertido en un símbolo de dignidad frente a la represión.

Bajo el liderazgo de Berta Soler, el movimiento ha mantenido firme su activismo a pesar del hostigamiento constante de la Seguridad del Estado. El reconocimiento internacional no tardó en llegar: en 2005 recibieron el Premio Sájarov a la Libertad de Pensamiento otorgado por el Parlamento Europeo.

