Rumores sobre la salud de Trump crecen pese a esfuerzos de la Casa Blanca por transmitir tranquilidad

Los rumores sobre el estado de salud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se han intensificado en las últimas semanas, a pesar de los intentos de la Casa Blanca y de su propio equipo por transmitir tranquilidad.

A sus 79 años, el mandatario enfrenta un creciente escrutinio público tras varias apariciones en las que se le ha visto con hematomas en las manos, hinchazón en las piernas y signos visibles de cansancio.

Trump reapareció este fin de semana en su campo de golf en Sterling, Virginia, después de tres días consecutivos de actividad en la instalación. La visita fue interpretada como un esfuerzo por mostrarse activo tras los cuestionamientos sobre su estado físico.

En redes sociales, sin embargo, se multiplicaron los comentarios sobre las imágenes recientes que mostraban una gran mancha oscura en el dorso de su mano derecha durante una reunión con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, el pasado 25 de agosto.

El mandatario reaccionó con un mensaje en su red Truth Social: “NUNCA ME HE SENTIDO MEJOR EN MI VIDA”. La afirmación no bastó para frenar la especulación, que también se alimentó de fotografías anteriores en las que se le apreciaban tobillos inflamados y moretones en ambas manos.

Un diagnóstico confirmado y nuevas dudas

En julio, la Casa Blanca reconoció que Trump padece insuficiencia venosa crónica, un trastorno frecuente en personas mayores que dificulta el retorno de la sangre desde las piernas hacia el corazón.

El informe, firmado por su médico personal Sean Barbabella, aseguró que se trata de una condición “benigna y común” y descartó patologías más graves como trombosis, insuficiencia cardíaca o renal.

El propio documento admitía que “fotos recientes del presidente han mostrado magulladuras menores en el dorso de su mano”, atribuidas al uso habitual de aspirina y a los frecuentes apretones de manos.

Esa explicación no ha convencido a todos los especialistas. Consultados por La Vanguardia, médicos de hospitales españoles apuntaron a posibles hematomas derivados de una venopunción reciente, a cambios cutáneos propios de la edad —como la púrpura senil— o incluso a una dermatitis ocre por acumulación de hierro en la piel.

Aunque los expertos coinciden en que estas manchas no afectan la funcionalidad de las manos y tienen más un carácter estético, la falta de información oficial sobre el origen de la mancha más visible ha mantenido vivas las conjeturas.

El debate político

Los rumores sobre la salud del presidente han tenido un fuerte eco en el debate político. Durante la campaña de 2024, los demócratas y hasta su rival republicana Nikki Haley cuestionaron su edad y resistencia física. La propia campaña de Haley difundió un anuncio titulado “Grumpy Old Men”, en el que retrataba tanto a Joe Biden como a Trump como líderes mayores y vulnerables.

El tema ha vuelto al centro de la discusión en medio de episodios recientes que avivaron las dudas. Newsweek informó que Trump publicó en redes sociales una foto jugando golf con el exentrenador Jon Gruden, pero la imagen había sido tomada una semana antes. Para algunos críticos, se trató de un intento de ocultar una posible ausencia pública por motivos de salud.

En contraste, el vicepresidente JD Vance ha salido en defensa de su jefe. En entrevista con USA Today, aseguró que Trump tiene “energía increíble” y que sigue siendo el primero en comenzar a trabajar cada mañana y el último en hacer llamadas al final del día. “Me siento muy seguro de que cumplirá su mandato y hará grandes cosas por el pueblo estadounidense”, afirmó.

Lo que viene

El futuro inmediato de Trump parece condicionado por su capacidad para proyectar fortaleza y disipar rumores. Médicos consultados por distintos medios insisten en que las manchas y moretones no suponen un riesgo grave y que su evolución dependerá de si se trata de hematomas pasajeros o de alteraciones cutáneas propias de la edad.

Sin embargo, las imágenes siguen alimentando titulares y especulaciones, en un contexto en el que el presidente estadounidense encara un segundo mandato con fuertes desafíos internos y externos.

Por ahora, Trump insiste en que se encuentra en excelente forma. Pero las dudas persisten, y todo indica que su estado de salud seguirá bajo el escrutinio de medios, adversarios políticos y ciudadanos, en un país donde la edad y la resistencia física del presidente se han convertido en un asunto central del debate público.