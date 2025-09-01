“Nos dan de comer”: María Elvira reconoce el peso de los trabajadores hispanos en EE.UU.

María Elvira Salazar reconoció la importancia de los latinos en la economía de EUA

Vídeos relacionados:

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar reconoció este lunes el peso de los trabajadores hispanos en la economía de Estados Unidos, con un mensaje en el que subrayó su papel esencial en la agricultura.

Según publicó en X, “casi el 30% de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos son hispanos. Su labor llena nuestros supermercados y pone comida en nuestras mesas. Este Día del Trabajo, honramos a los trabajadores que cosechan nuestros campos y mantienen a América alimentada, hoy y siempre”.

En otra publicación en X, la congresista dijo: "En este Día del Trabajo, honramos a los trabajadores hispanos que pocas veces se ven, pero de quienes siempre dependemos".

Además, subrayó: "A quienes limpian nuestras habitaciones de hotel, trabajan en las cocinas de nuestros restaurantes y mantienen a nuestro país en marcha: ¡GRACIAS! Ustedes son la fuerza que une y fortalece a nuestras comunidades, y les estamos profundamente agradecidos".

Ambas declaraciones se suman a una línea de mensajes recientes en los que la legisladora republicana ha insistido en reconocer la importancia de los migrantes para el país, en un contexto donde la nación ha perdido más de un millón de inmigrantes en su fuerza laboral.

Hace apenas unos meses, María Elvira defendió públicamente a los trabajadores migrantes, asegurando que son parte esencial de la economía estadounidense y que merecen condiciones más dignas.

Lo más leído hoy:

En otro momento, advirtió en el Congreso sobre las consecuencias de endurecer las medidas migratorias, alertando que las deportaciones masivas y las restricciones laborales afectarían directamente a sectores clave como la construcción, la agricultura y los servicios.

Su postura no es nueva. Desde hace años, Salazar promueve la llamada “Ley Dignidad”, una iniciativa que busca regularizar a millones de indocumentados que llevan más de una década en el país, a cambio de reforzar la seguridad fronteriza y exigir responsabilidades tributarias.

Según la congresista, esta propuesta permitiría “dar una salida realista a un problema que ni demócratas ni republicanos han resuelto en décadas”.

La congresista republicana por el distrito 27 de Florida ha intentado posicionarse como una voz pragmática dentro de su partido, en medio de un clima político marcado por las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Ambos han defendido la necesidad de reforzar los controles, mientras que Salazar insiste en que también debe haber una vía legal para quienes sostienen sectores esenciales de la economía.

En declaraciones anteriores, Salazar subrayó que “estos trabajadores nos dan de comer”, y que ignorar su aporte es un error estratégico y humano.

Su mensaje del Día del Trabajo refuerza esa idea, alineándola con un discurso que mezcla el reconocimiento al sacrificio hispano con la urgencia de una reforma migratoria que, asegura, no puede seguir esperando.

Sin embargo, recientemente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió que los inmigrantes tienen un papel crucial en sectores como la agricultura, y sugirió que su gobierno evalúa ajustes en las políticas migratorias para proteger la producción agrícola.

En contraste, Trump celebró en marzo que las ganancias laborales para los trabajadores nacidos en Estados Unidos superaron por primera vez en 15 meses las de los trabajadores migrantes y extranjeros.

Preguntas frecuentes sobre el impacto de los trabajadores hispanos y la Ley Dignidad en EE.UU.