La influencer cubana Claudia Artiles compartió este lunes una imagen muy especial: la primera foto que se hizo junto a Ultrack, con quien forma una de las parejas más populares de la farándula cubana desde hace varios meses. Aunque su relación es pública desde hace tiempo, esta imagen tiene un valor simbólico y vino acompañada de una confesión muy precisa: llevan 197 días, 28 semanas, es decir, 6 meses y 16 días juntos.

“Hoy me puse a pensar y ya llevamos 197 días, 28 semanas y 1 día, 6 meses y 16 días”, escribió Claudia junto a la imagen, donde aparece abrazada a Ultrack, en una escena cargada de complicidad y ternura. “No es solo el tiempo, sino todo lo que hemos compartido en él: risas, momentos difíciles, aprendizajes y mucho amor”, agregó. El post se llenó rápidamente de reacciones.

Las respuestas del público no se hicieron esperar. Desde quienes los felicitaron por el amor que comparten, hasta quienes cuestionaron la intensidad de una relación que aún no cumple el año. “¿Solo seis meses? He visto tantos sucesos que parece más tiempo”, comentó una seguidora, reflejando la percepción de muchos sobre la rapidez con que ha evolucionado su historia.

Lo cierto es que Claudia y Ultrack han vivido su relación con total exposición pública. Hace unas semanas, ambos se tatuaron en honor al otro: Ultrack se grabó la mirada de Claudia en la espalda, mientras que ella se tatuó su nombre en el brazo. “Estoy feliz y viviendo mi vida, mi historia y mi camino”, respondió Claudia a quienes la criticaron por su elección.

Ultrack, por su parte, llevaba cinco años sin hacerse tatuajes. En 2019 se había tatuado el nombre de su hija Victoria, y recientemente añadió los nombres de sus otros hijos, Libertad y Jamer Ali. Pero fue el tatuaje del rostro de Claudia lo que más impacto causó, tanto por su realismo como por el gesto simbólico que representa.

Además de los tatuajes, la pareja ha protagonizado otros momentos virales. Ultrack le regaló a Claudia un BMW X5, luego de que ella enfrentara una semana complicada en la que fue acusada en redes de supuestas negligencias como madre. Claudia respondió con un video agradeciendo el gesto de su pareja, dejando claro que se sentía amada y respaldada emocionalmente.

Mientras las redes opinan, critican o celebran, Claudia y Ultrack siguen compartiendo su día a día sin filtros. Entre muestras públicas de cariño, organización familiar con las hijas de Ultrack, el niño de Claudia y momentos íntimos que ahora también incluyen su primera foto juntos, la pareja parece decidida a seguir construyendo su historia con intensidad… y sin mirar atrás.

