Destino Positivo amenaza con demandar a Ferrante por tumbarle la entrevista a El Chulo en YouTube

El influencer dominicano Destino Positivo estalló este martes en sus redes sociales tras recibir un strike en YouTube por presunta infracción de derechos de autor, lo que provocó la eliminación de una entrevista exclusiva con el reguetonero cubano El Chulo.

Según denunció el propio creador de contenido, la reclamación fue presentada por Planet Distribution for a Third Party en representación de Charly & Johayron por una infracción de derecho de autor, lo que habría provocado la baja inmediata del video.

Destino reclamó al productor musical detrás de la disquera Planet Records Cuba / Miami Roberto Ferrante, por bloquear este contenido en su canal de YouTube.

"Atención Ferrante. Eso que usted acaba de hacer no es de hombre. Eso que usted acaba de hacer es muy feo, muy asqueroso, muy sucio, muy cochino", reclamó visiblemente molesto.

El contenido eliminado incluía una entrevista en la que El Chulo se refería a varios temas polémicos, entre ellos sus encontronazos con Ferrante y El Charly, y según Destino, solo usó una imagen de Charly & Johayron durante “una milésima de segundo” en la portada del video.

"Ese contenido que usted acaba de bloquear, que me acaba de dar un strike, ese contenido no le pertenece a usted, le pertenece a Destino Tolk", añadió.

Lo más leído hoy:

El dominicano aseguró que las imágenes de los artistas urbanos cubanos son de “dominio público” y que cualquier persona puede acceder a ellas en Google, por lo que considera que la reclamación es infundada y malintencionada.

"Sea un varón, sea un hombre y quíteme el strike por las buenas. Cada segundo que yo estoy perdiendo de facturar con ese contenido tú me lo vas a tener que pagar", advirtió.

En un tono cada vez más serio, Destino Positivo dio un ultimátum a Ferrante de “dos horas” para retirar la denuncia, o de lo contrario, lo enfrentará legalmente en Estados Unidos interponiendo una demanda en su contra.

"Yo conozco bien cuáles son mis leyes en YouTube y en ningún momento he infringido ninguna ley", aseguró antes de confirmar que ya está presentando un reclamo formal a la plataforma para recuperar su video.

Hasta el momento, Ferrante no ha respondido públicamente a las acusaciones.

Preguntas frecuentes sobre la controversia entre Destino Positivo, Ferrante y El Chulo