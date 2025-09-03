¿Nueva tormenta en camino? Los modelos discrepan sobre el futuro de las perturbaciones del Atlántico

Vídeos relacionados:
La onda tropical que salió de África el pasado domingo —un sistema bajo seguimiento desde la semana anterior— continúa desplazándose por el Atlántico central sin mostrar, por ahora, una organización clara.
De acuerdo con el sitio Local 10 News, hasta el momento solo genera áreas dispersas de lluvias y tormentas aisladas.
Modelos poco consistentes
Los principales modelos de pronóstico mantienen la posibilidad de un desarrollo gradual hacia finales de esta semana y durante el fin de semana. Sin embargo, las proyecciones han mostrado gran variabilidad, lo que refleja un alto nivel de incertidumbre respecto a su evolución y trayectoria.
Los expertos recomiendan a los residentes del Caribe oriental y las Antillas Menores mantenerse atentos a los próximos informes, especialmente de cara al fin de semana. De existir algún riesgo para las islas, este se daría a mediados o finales de la próxima semana.
Factores que limitan su desarrollo
En el corto plazo, el sistema enfrenta condiciones poco favorables debido a vientos fuertes en niveles altos y presencia de aire seco, lo que limitaría su organización.
Hacia la próxima semana, el ambiente podría volverse algo más propicio conforme el Atlántico entre en una fase más favorable de la Oscilación de Madden-Julian (MJO), aunque todavía persistirían obstáculos para un fortalecimiento marcado.
Diferencias entre modelos
El modelo estadounidense GFS mantiene una proyección de giro rápido hacia el norte, aunque menos agresiva que a inicios de semana. Por su parte, el modelo europeo ha mostrado una tendencia similar, situando los posibles escenarios más al norte y al este de las Antillas.
En conclusión, el sistema sigue bajo vigilancia, pero aún es temprano para hablar de impactos directos. La recomendación principal es la paciencia y el seguimiento constante de los reportes oficiales conforme la onda tropical defina mejor su rumbo y su potencial de desarrollo.
Preguntas frecuentes sobre la onda tropical en el Atlántico
¿Cuál es el estado actual de la onda tropical en el Atlántico?
La onda tropical se encuentra en el Atlántico central sin una organización clara. Aunque está generando áreas dispersas de lluvias y tormentas aisladas, las condiciones actuales, como vientos fuertes en niveles altos y aire seco, están limitando su desarrollo. Sin embargo, existe la posibilidad de un desarrollo gradual hacia el fin de semana.
¿Qué dicen los modelos de pronóstico sobre la evolución de esta tormenta?
Los principales modelos de pronóstico, como el GFS y el modelo europeo, muestran gran variabilidad en sus proyecciones, lo que refleja un alto nivel de incertidumbre respecto a su evolución y trayectoria. Mientras el GFS sugiere un giro rápido hacia el norte, el modelo europeo también ubica los posibles escenarios más al norte y este de las Antillas.
¿Cuáles son las recomendaciones para los residentes del Caribe oriental y las Antillas Menores?
Se recomienda a los residentes estar atentos a los informes oficiales, especialmente hacia el fin de semana, ya que de existir algún riesgo para las islas, este se daría a mediados o finales de la próxima semana. Los expertos sugieren paciencia y un seguimiento constante de los reportes.
¿Qué factores podrían influir en el desarrollo de la onda tropical?
Condiciones como vientos fuertes en niveles altos y la presencia de aire seco están limitando actualmente el desarrollo de la onda tropical. Sin embargo, hacia la próxima semana, el ambiente podría volverse más propicio debido a la fase favorable de la Oscilación de Madden-Julian (MJO), aunque persistirían obstáculos para un fortalecimiento marcado.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.