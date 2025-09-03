¿Nueva tormenta en camino? Los modelos discrepan sobre el futuro de las perturbaciones del Atlántico

Vídeos relacionados:

La onda tropical que salió de África el pasado domingo —un sistema bajo seguimiento desde la semana anterior— continúa desplazándose por el Atlántico central sin mostrar, por ahora, una organización clara.

De acuerdo con el sitio Local 10 News, hasta el momento solo genera áreas dispersas de lluvias y tormentas aisladas.

Modelos poco consistentes

Los principales modelos de pronóstico mantienen la posibilidad de un desarrollo gradual hacia finales de esta semana y durante el fin de semana. Sin embargo, las proyecciones han mostrado gran variabilidad, lo que refleja un alto nivel de incertidumbre respecto a su evolución y trayectoria.

Los expertos recomiendan a los residentes del Caribe oriental y las Antillas Menores mantenerse atentos a los próximos informes, especialmente de cara al fin de semana. De existir algún riesgo para las islas, este se daría a mediados o finales de la próxima semana.

Factores que limitan su desarrollo

En el corto plazo, el sistema enfrenta condiciones poco favorables debido a vientos fuertes en niveles altos y presencia de aire seco, lo que limitaría su organización.

Hacia la próxima semana, el ambiente podría volverse algo más propicio conforme el Atlántico entre en una fase más favorable de la Oscilación de Madden-Julian (MJO), aunque todavía persistirían obstáculos para un fortalecimiento marcado.

Diferencias entre modelos

El modelo estadounidense GFS mantiene una proyección de giro rápido hacia el norte, aunque menos agresiva que a inicios de semana. Por su parte, el modelo europeo ha mostrado una tendencia similar, situando los posibles escenarios más al norte y al este de las Antillas.

En conclusión, el sistema sigue bajo vigilancia, pero aún es temprano para hablar de impactos directos. La recomendación principal es la paciencia y el seguimiento constante de los reportes oficiales conforme la onda tropical defina mejor su rumbo y su potencial de desarrollo.

