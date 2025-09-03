La Casa Blanca reacciona con un meme tras la operación militar contra embarcación con droga en el Caribe

Vídeos relacionados:

La Casa Blanca reaccionó con un meme tras la operación militar estadounidense en el Caribe que dejó 11 supuestos miembros del Tren de Aragua muertos, según confirmó el presidente Donald Trump.

En la publicación compartida en la cuenta oficial de la Casa Blanca en X (antes Twitter) se observa al mandatario mirando un teléfono móvil, con una imagen del bote destruido tras el bombardeo y la palabra “ADIOS” acompañada de tres emojis de latón de basura.

El mensaje oficial rezaba: “TERRORISTS ELIMINATED. ADIÓS.”.

Trump aseguró en Truth Social que la acción fue ejecutada por las Fuerzas Armadas bajo su orden directa en aguas internacionales contra integrantes del Tren de Aragua, organización designada como terrorista por Washington y vinculada al régimen de Nicolás Maduro.

“El ataque resultó en 11 terroristas muertos en acción. Ninguna de las fuerzas estadounidenses resultó herida en esta operación”, precisó. Según el presidente, los narcotraficantes se encontraban transportando drogas con destino a Estados Unidos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó también la acción en X, calificándola de ataque “letal” contra un barco cargado de estupefacientes proveniente de Venezuela.

Desde el Congreso estadounidense, los legisladores cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez aplaudieron la acción como parte de la política de “cero tolerancia” frente al narcotráfico.

En cambio, el gobierno de Venezuela negó cualquier vínculo con la operación y acusó a Washington de haber difundido un video manipulado con inteligencia artificial para justificar una “agresión encubierta”.

Las imágenes publicadas por Trump muestran una lancha rápida en altamar destruida por un misil del Comando Sur. Caracas sostiene que se trata de una falsificación y denunció el hecho como un acto de hostilidad en medio de crecientes tensiones en el Caribe.

La publicación del meme desde la cuenta oficial de la Casa Blanca marca un gesto inusual de comunicación institucional en medio de una crisis diplomática.

