La Casa Blanca reacciona con un meme tras la operación militar contra embarcación con droga en el Caribe

Vídeos relacionados:
La Casa Blanca reaccionó con un meme tras la operación militar estadounidense en el Caribe que dejó 11 supuestos miembros del Tren de Aragua muertos, según confirmó el presidente Donald Trump.
En la publicación compartida en la cuenta oficial de la Casa Blanca en X (antes Twitter) se observa al mandatario mirando un teléfono móvil, con una imagen del bote destruido tras el bombardeo y la palabra “ADIOS” acompañada de tres emojis de latón de basura.
El mensaje oficial rezaba: “TERRORISTS ELIMINATED. ADIÓS.”.
Trump aseguró en Truth Social que la acción fue ejecutada por las Fuerzas Armadas bajo su orden directa en aguas internacionales contra integrantes del Tren de Aragua, organización designada como terrorista por Washington y vinculada al régimen de Nicolás Maduro.
“El ataque resultó en 11 terroristas muertos en acción. Ninguna de las fuerzas estadounidenses resultó herida en esta operación”, precisó. Según el presidente, los narcotraficantes se encontraban transportando drogas con destino a Estados Unidos.
El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó también la acción en X, calificándola de ataque “letal” contra un barco cargado de estupefacientes proveniente de Venezuela.
Lo más leído hoy:
Desde el Congreso estadounidense, los legisladores cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez aplaudieron la acción como parte de la política de “cero tolerancia” frente al narcotráfico.
En cambio, el gobierno de Venezuela negó cualquier vínculo con la operación y acusó a Washington de haber difundido un video manipulado con inteligencia artificial para justificar una “agresión encubierta”.
Las imágenes publicadas por Trump muestran una lancha rápida en altamar destruida por un misil del Comando Sur. Caracas sostiene que se trata de una falsificación y denunció el hecho como un acto de hostilidad en medio de crecientes tensiones en el Caribe.
La publicación del meme desde la cuenta oficial de la Casa Blanca marca un gesto inusual de comunicación institucional en medio de una crisis diplomática.
Preguntas frecuentes sobre la operación militar de EE.UU. contra el Tren de Aragua en el Caribe
¿Qué ocurrió durante la operación militar de EE.UU. en el Caribe?
Durante la operación militar estadounidense en el Caribe, un barco cargado de drogas fue atacado, resultando en la muerte de 11 supuestos miembros del Tren de Aragua. Esta organización ha sido designada como terrorista por Washington y está vinculada al régimen de Nicolás Maduro. La acción fue ordenada directamente por el presidente Donald Trump y se ejecutó en aguas internacionales.
¿Qué es el Tren de Aragua y por qué fue atacado?
El Tren de Aragua es una organización criminal venezolana designada como organización terrorista por EE.UU. Está acusada de participar en narcotráfico, asesinatos y otros actos delictivos bajo el control del régimen de Nicolás Maduro. El ataque fue parte de la estrategia de "cero tolerancia" de Washington contra el narcotráfico y las organizaciones criminales vinculadas al régimen venezolano.
¿Cómo ha reaccionado Venezuela ante el ataque en el Caribe?
El gobierno de Venezuela ha negado cualquier vínculo con el ataque y ha acusado a Estados Unidos de manipular el video del ataque con inteligencia artificial. Caracas sostiene que se trata de una agresión encubierta y ha calificado la operación como un acto de hostilidad en un contexto de crecientes tensiones en el Caribe.
¿Cuál es el contexto político detrás de la operación militar de EE.UU.?
La operación se enmarca dentro de una política de presión intensa de EE.UU. contra el régimen de Maduro. Washington ha designado al Tren de Aragua como organización terrorista y acusa a Nicolás Maduro de liderar un "cartel narcoterrorista". El gobierno estadounidense ha intensificado sus acciones para frenar el narcotráfico desde Venezuela, lo que ha generado tensiones diplomáticas y militares en la región.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.