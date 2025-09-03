Impactante choque en Holguín: Un almendrón volcado tras colisión con moderna pick-up Chevrolet Colorado

Vídeos relacionados:

Un accidente de tránsito ocurrido este martes en la Loma de Rejondones, en el municipio de Báguanos, provincia de Holguín, dejó severos daños materiales y mantiene en expectativa a los pobladores de la zona.

El hecho fue reportado en Facebook por el usuario Alexander Ríos Cruz, quien publicó imágenes del lugar donde un vehículo todoterreno conocido popularmente como “almendrón” colisionó con una Chevrolet Colorado Z71 de color negro.

Captura de pantalla Facebook / Alexander Rios Cruz

En las fotografías se observa la camioneta con la parte delantera destruida y el otro vehículo volcado sobre su costado.

Hasta el momento no se han difundido partes oficiales que confirmen el número de víctimas ni las causas exactas del choque. Sin embargo, el suceso vuelve a situar en la atención pública a este tramo de carretera, considerado uno de los más peligrosos de la provincia.

Facebook / Alexander Rios Cruz

"En este tramo ocurren muchos lamentables accidentes todos los años", aseguró una usuaria en los comentarios a la publicación. "He visto bastantes accidentes, muchos contenedores se han volcado, sobre todo de otras provincias que no conocen la peligrosidad de esta loma", añadió.

Facebook / Alexander Rios Cruz

Una loma marcada por la tragedia

La Loma de Rejondones, ubicada entre los poblados de El Manguito y Rejondón, en las alturas de Maniabón, ha sido escenario repetido de accidentes fatales en los últimos años.

A mediados de julio, un accidente en la Loma de Rejondones costó la vida al conductor de una rastra perteneciente a Almacenes Universales S.A. Varadero. El siniestro, reportado en el grupo de Facebook ‘Accidentes Buses & Camiones’, mostró imágenes del vehículo volcado de lado.

La víctima fue identificada por allegados como “Jorgito”, natural de Cárdenas, Matanzas. Compañeros de trabajo y familiares expresaron su pesar en redes sociales, calificándolo como un “tremendo chofer y padre”.

En marzo de 2025, una rastra terminó volcada en el mismo tramo, generando únicamente pérdidas materiales. Vecinos advirtieron entonces sobre la reiteración de estos siniestros, que ya sumaban varios en pocos meses.

Meses antes, en diciembre de 2024, un trágico accidente en el lugar dejó un fallecido y varios heridos cuando una camioneta de la Empresa Explomat colisionó con un camión de Tranzmec. La víctima mortal fue identificada como Dennis Jaime Sánchez, residente en Castillito, Mayarí, que cumplía 46 años el mismo día del siniestro.

Entre los heridos figuraba una niña de ocho años, trasladada de urgencia al hospital pediátrico de Holguín. Días más tarde, otra víctima, Leopoldo Castillo Torres, murió tras una operación en el hospital clínico Lucía Íñiguez, lo que elevó el saldo de fallecidos.

En septiembre de 2023, el chofer camagüeyano Osveri Tamayo perdió la vida cuando el camión Hino que conducía cayó por un barranco en esta misma loma. El accidente generó fuertes críticas en redes sociales debido a que algunos vecinos recogieron la mercancía dispersa en lugar de auxiliar a las víctimas.

Estos hechos reflejan una tendencia alarmante en la seguridad vial de Holguín, donde confluyen la precariedad de la infraestructura, la falta de señalización y el deterioro del parque automotor.

El choque entre el almendrón y la Chevrolet Colorado en la Loma de Rejondones se suma así a una larga lista de tragedias en la región oriental. Hasta el momento, no se ha emitido una investigación oficial sobre este último siniestro.