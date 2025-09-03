Grave accidente en la Autopista Nacional deja un muerto y dos heridos en Matanzas

Estado en que quedó el camión tras el violento impacto en la Autopista Nacional, en Matanzas.

Un trágico accidente ocurrido en el kilómetro 110 de la Autopista Nacional, en la zona de Matanzas, ha dejado un saldo mortal y a varias personas heridas.

El hecho ocurrió cuando un carro particular impactó por detrás a un camión refrigerado estatal cerca de los Hatos de Jicarita, a la entrada de Bolondrón. En el vehículo viajaban tres ocupantes de Quemado de Güines, Villa Clara.

Según reportes en redes sociales, uno de los hombres, identificado como Yosniel, resultó gravemente herido y, tras ser trasladado al hospital, le amputaron una pierna. Sin embargo, poco después de la operación sufrió un paro cardíaco y falleció. Los otros dos ocupantes permanecen hospitalizados.

Las imágenes compartidas muestran la magnitud del impacto: la parte delantera del carro quedó totalmente destruida tras incrustarse bajo el camión. Testigos relataron que la policía mantenía el tránsito detenido mientras se atendía la emergencia.

Este nuevo accidente vuelve a poner en evidencia la fragilidad de la seguridad vial en Cuba, donde cada semana se reportan hechos lamentables que enlutan a familias y conmocionan a comunidades enteras.

Uno de ellos ocurrió el pasado viernes en el municipio de Rafael Freyre, Holguín, cuando un automóvil se estrelló violentamente contra un muro frente a una escuela especial en la calle 17.

El impacto fue devastador: uno de los ocupantes falleció en el lugar y una joven trasladada en estado crítico al hospital perdió la vida horas después, pese a los esfuerzos médicos.

Vecinos compartieron imágenes del vehículo destrozado y mensajes de consternación en redes sociales. “Triste y doloroso suceso, sufrimos este accidente y que Dios les bendiga donde estén esa pareja”, escribió una residente, reflejando el sentir de la localidad.

Ese mismo día, en el kilómetro 120 de la autopista Habana-Pinar, el joven médico Miguel Varela González, de 25 años, perdió la vida cuando el chofer de una rastra de la empresa estatal Transcupet perdió el control del vehículo.

El choque dejó un muerto y dos heridos. La noticia sacudió a Pinar del Río, donde amigos, familiares y colegas recordaron a Varela como un muchacho lleno de proyectos y sueños truncados demasiado pronto.

La Asociación Hermanos Saíz y dirigentes culturales lamentaron su partida. “La vida nos arrebató tu compañía demasiado pronto y de una forma demasiado cruel”, escribió un compañero en redes sociales.

El dolor también alcanzó a Santo Domingo, Villa Clara, donde la comunidad despidió entre lágrimas al adolescente Cristian Gálvez, fallecido en un accidente vial.

Decenas de ciclistas acompañaron el cortejo fúnebre hasta el cementerio en un gesto de despedida que estremeció a vecinos y familiares.

Estos sucesos vuelven a poner en el centro del debate la grave crisis de siniestralidad vial en Cuba, donde el mal estado de las carreteras, la precariedad técnica de los vehículos y la imprudencia al volante siguen cobrando cientos de vidas cada año.

