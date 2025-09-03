Horror en Surinam: Joven cubano de 28 años aparece muerto en circunstancias estremecedoras

Vídeos relacionados:

Un cubano de 28 años fue hallado muerto a inicios de esta semana en Surinam, después de haber sido detenido por la policía de ese país.

Según las fuentes que confirman una nota publicada en el grupo de Facebook "Cubanos Comercio revolico Suriname", el joven se llamaba Omar Cruz y falleció en circunstancias estremecedoras en la celda donde permanecía detenido en la comisaría de Munder, en el distrito de Paramaribo.

Cruz había sido arrestado el domingo después de saltar frente a un vehículo en movimiento. El automóvil, presuntamente, sufrió daños en el parabrisas. Poco después, la policía procedió a arrestar al cubano.

Captura de Facebook

La información trascendida en redes sociales apunta a que el joven se habría quitado la vida dentro de la celda, usando un cordón de su abrigo.

Allegados a Cruz afirman que el joven consumía narcóticos, lo que podría haberlo llevado a la fatal decisión.

"No tiene otra excusa que la droga, estaba enviciado, trabajó conmigo unos días en mi trabajo normal, el sábado se piró a fumar a su antiguo trabajo y el domingo el suceso la droga lo dominó y acabó él mismo con su vida", opinó un conocido.

No se trata del único caso que ha involucrado finales trágicos para cubanos en Surinam. En julio, una cubana de 35 años e identificada como Yailín Torres fue brutalmente asesinada en ese país frente a su hija de tres años.

La mujer habría sido ultimada presuntamente por un ciudadano de República Dominicana, que luego se quitó la vida ahorcándose.

La víctima trabajaba como cocinera en una mina de oro llamada Garimbo, donde fue hallada sin vida.

El crimen ocurrió dentro del campamento minero donde Yailín cocinaba.

Lo más estremecedor es que su hija, Alejandra -que sería el nombre de la menor y no el de la madre, como circula en algunos perfiles-presenció el asesinato.

