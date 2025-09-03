El influencer dominicano Destino Tolk anunció este martes el lanzamiento de su propia distribuidora musical, un proyecto con sede en Miami que tiene como objetivo ofrecer una vía directa y sin contratos a los artistas cubanos de la isla. El anuncio llegó cargado de tensión, con un mensaje frontal dirigido al productor Roberto Ferrante: "Te voy a tumbar".

En un video publicado en sus redes sociales, Destino explicó que ha firmado una alianza con la reconocida distribuidora ONErpm, con la que gestionará desde Estados Unidos su nueva casa disquera. “Destino Tolk Music acaba de abrir su propia disquera. Artistas cubanos de la isla, ya no tienen que firmar con Ferrante ni nada”, dijo en su mensaje.

El creador de contenido fue aún más explícito en su intención de competir con Ferrante, a quien acusó de ejercer un control abusivo sobre la música cubana: “Querías luchar, ahora te voy a hacer la competencia. Te voy a abrir una disquera desde Miami para que los artistas que por necesidad firman contigo me manden la música a mí, y yo se la voy a distribuir”.

Según detalló, su modelo de negocio será simple: los músicos mantendrán el 80% de las ganancias y él solo tomará el 20% como comisión por distribución. Además, aseguró que no se requerirá firmar contratos. “No tienen que venderle su alma al diablo”, añadió, en clara alusión a los acuerdos que, según él, impone Planet Records.

El anuncio llega apenas horas después de una fuerte polémica entre ambos, cuando Destino denunció que recibió un strike en su canal de YouTube que eliminó una entrevista con el reguetonero El Chulo. La reclamación fue presentada por Planet Distribution for a Third Party, en representación de Charly & Johayron, por supuesta infracción de derechos de autor.

Destino acusó a Ferrante de intentar censurar su contenido con una denuncia que calificó de infundada: “Eso no le pertenece a usted, le pertenece a Destino Tolk”, dijo molesto, mientras advertía que iniciaría acciones legales si no se retiraba la reclamación. “Sea un varón y quíteme el strike por las buenas”, exigió en tono amenazante.

Lo más leído hoy:

El anuncio de la nueva disquera fue respaldado rápidamente por artistas como El Chulo y Dany Ome, quienes elogiaron tanto a ONErpm como a Destino por abrir una puerta alternativa para los músicos de Cuba. Decenas de seguidores y jóvenes talentos también celebraron la iniciativa en redes sociales, enviando mensajes de apoyo y propuestas para ser distribuidos.

Hasta el momento, Roberto Ferrante no ha respondido públicamente ni a la polémica por el strike en YouTube ni al lanzamiento de Destino Tolk Music. Sin embargo, todo indica que la batalla por el control del mercado musical cubano acaba de entrar en una nueva etapa, con la promesa de cambiar las reglas del juego para los artistas de la isla.

Preguntas frecuentes sobre Destino Tolk y la industria musical cubana