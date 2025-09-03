"Ella fue creada con IA": La Dura causa furor con foto en traje de baño enseñando todas sus curvas

Vídeos relacionados:
La influencer cubana Diliamne Jouve, más conocida como La Dura, incendió y de qué manera las redes sociales con su más reciente publicación, donde posa junto a una piscina en un diminuto bikini que deja ver todas sus curvas.
En la instantánea, compartida en su Instagram, la modelo aparece tumbada boca abajo al borde de una piscina, presumiendo su figura tonificada y su inconfundible estilo glamuroso, con una lujosa marina de fondo.
“Un carón, un cuerpón, qué bella”; “Ella fue creada con IA no hay dudas de eso”; “Pero mi Duri cada día me pones las poses más difíciles para copiarte”; “Ella es un bombón”; “La favorita de todos”, fueron solo algunas de las reacciones de sus seguidores al ver las imágenes que rápidamente acapararon likes y comentarios.
En una de sus historias subió otra foto en una pose similar pero sin mirar a la cámara y el lenguaje corporal fue más que suficiente para despertar suspiros y comentarios halagadores.
Lo más leído hoy:
La cubana, que ha construido una sólida comunidad en redes, suele compartir contenido que mezcla lujo, moda y sensualidad, y esta vez no fue la excepción.
En medio de los rumores de ruptura con el reguetonero Jacob Forever, La Dura ha optado por responder con imágenes cada vez más espectaculares, reafirmando no solo su belleza sino también su presencia en redes y enviando un mensaje claro: está más empoderada y deslumbrante que nunca.
Preguntas frecuentes sobre La Dura y su impacto en redes sociales
¿Quién es La Dura y por qué causa tanto furor en redes sociales?
La Dura, cuyo nombre real es Diliamne Jouve, es una influencer cubana reconocida por su estilo glamuroso y su presencia magnética en redes sociales. Sus publicaciones, que combinan moda, lujo y sensualidad, suelen acaparar la atención de miles de seguidores, quienes la admiran por su seguridad y elegancia. Cada una de sus apariciones es tendencia, consolidándola como una de las figuras más influyentes del entretenimiento digital en Cuba.
¿Qué destaca en las publicaciones recientes de La Dura en Instagram?
En sus publicaciones recientes, La Dura ha compartido imágenes en bikini que muestran su figura tonificada y su estilo glamuroso, capturando la atención de sus seguidores. Estas imágenes suelen estar ambientadas en escenarios lujosos y naturales, como piscinas y playas, y se complementan con poses cuidadas que resaltan su presencia y belleza. Su capacidad para combinar sensualidad con elegancia ha sido clave para su éxito en redes.
¿Por qué se dice que La Dura parece creada con inteligencia artificial?
Muchos seguidores comentan que La Dura parece creada con inteligencia artificial debido a su apariencia casi perfecta y su habilidad para posar de manera impecable en cada foto o video. Estos comentarios reflejan la admiración que provoca su imagen pulida y estilizada, que a menudo parece desafiar las expectativas habituales de las redes sociales.
¿Cómo ha respondido La Dura a los rumores de ruptura con Jacob Forever?
La Dura ha respondido a los rumores de ruptura con el reguetonero Jacob Forever publicando imágenes cada vez más espectaculares en sus redes sociales. Estas publicaciones no solo destacan su belleza, sino también su empoderamiento y deslumbrante presencia, enviando un mensaje claro de que está más fuerte y segura que nunca.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.