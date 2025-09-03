"Ella fue creada con IA": La Dura causa furor con foto en traje de baño enseñando todas sus curvas

Vídeos relacionados:

La influencer cubana Diliamne Jouve, más conocida como La Dura, incendió y de qué manera las redes sociales con su más reciente publicación, donde posa junto a una piscina en un diminuto bikini que deja ver todas sus curvas.

En la instantánea, compartida en su Instagram, la modelo aparece tumbada boca abajo al borde de una piscina, presumiendo su figura tonificada y su inconfundible estilo glamuroso, con una lujosa marina de fondo.

Captura Instagram / La Dura

“Un carón, un cuerpón, qué bella”; “Ella fue creada con IA no hay dudas de eso”; “Pero mi Duri cada día me pones las poses más difíciles para copiarte”; “Ella es un bombón”; “La favorita de todos”, fueron solo algunas de las reacciones de sus seguidores al ver las imágenes que rápidamente acapararon likes y comentarios.

En una de sus historias subió otra foto en una pose similar pero sin mirar a la cámara y el lenguaje corporal fue más que suficiente para despertar suspiros y comentarios halagadores.

Captura Instagram / La Dura

La cubana, que ha construido una sólida comunidad en redes, suele compartir contenido que mezcla lujo, moda y sensualidad, y esta vez no fue la excepción.

En medio de los rumores de ruptura con el reguetonero Jacob Forever, La Dura ha optado por responder con imágenes cada vez más espectaculares, reafirmando no solo su belleza sino también su presencia en redes y enviando un mensaje claro: está más empoderada y deslumbrante que nunca.

