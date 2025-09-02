Roban a chofer de guagua en La Habana: “Después se ponen bravos cuando uno circula vacío”

Vídeos relacionados:

Un chofer de ómnibus en La Habana denunció haber sido víctima de un robo mientras realizaba su trabajo, en medio de la ya crítica situación del transporte público y los actos delictivos en la capital.

El afectado, identificado como Yandy Rodríguez, relató en el grupo de Facebook Transportación Habana TH que un ladrón le sustrajo un par de botas de goma y un juego de herramientas.

“Después se ponen bravos cuando uno circula por la vía vacío. Que Dios lo bendiga y pronto se la cobre al ladrón. Uno ayudando a la población, ya que el transporte está malo, y pagan robando. Bendiciones”, escribió el conductor.

La denuncia refleja el clima de inseguridad y precariedad en el que se desenvuelven muchos trabajadores del transporte público en Cuba, obligados a lidiar no solo con la falta de piezas y combustible, sino también con incidentes de esta naturaleza, que agravan la desprotección del sector y repercuten directamente en el servicio a la población.

Robos y más robos

El pasado 30 de agosto, se supo que un celular fue robado en un ómnibus del transporte público de La Habana y el conductor decidió llevar el bus a la policía.

Los robos en ómnibus de La Habana son comunes, con carteristas operando impunemente. Los pasajeros, instados a proteger sus pertenencias, denuncian la inacción de los choferes y la policía.

Otro incidente de inseguridad en el transporte interprovincial ha generado alarma en Cuba, luego de que un grupo de delincuentes perpetrara el robo de maletines en un ómnibus de la empresa estatal Transtur, mientras realizaba un viaje desde Oriente hacia La Habana.

El hecho ocurrió el sábado 16 de agosto alrededor de las 10:30 pm en la concurrida Vía Blanca, cuando el vehículo se detuvo momentáneamente en un semáforo.

Varios sujetos aprovecharon esos pocos segundos para abrir la compuerta del maletero, extraer varias maletas y huir corriendo ante la mirada atónita y los gritos de los pasajeros.

