Roban puertas de un consultorio en Santiago de Cuba y la policía promete llegar “cuando amanezca”

En la madrugada de este domingo delincuentes robaron las tres puertas del consultorio médico No.2 del reparto Agüero, en la calle H entre 4ta y 5ta, en la ciudad de Santiago de Cuba, dejando el centro sanitario completamente expuesto y generando malestar entre los vecinos.
Los residentes informaron el hecho a la Policía alrededor de las 2:00 a.m., pero la respuesta de los agentes fue que acudirían “cuando amaneciera”, y hasta la última hora reportada por la comunidad, ninguna autoridad se había presentado en el lugar, informó a través de su perfil en Facebook el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada.
La pasividad oficial encendió la indignación popular. “Es una falta de respeto que ni siquiera traten de proteger una institución del Estado. Si esto pasa con un consultorio médico, ¿qué podemos esperar los ciudadanos comunes?”, declaró un vecino visiblemente molesto.
Los comentarios en redes sociales reflejan el mismo descontento. Usuarios señalan que mientras para contener protestas ciudadanas las fuerzas policiales aparecen de inmediato, ante delitos comunes como robos e invasiones domiciliarias no suelen dar respuesta.
Otros advierten que la inseguridad y el abandono se agravan cada día en Santiago de Cuba.
La comunidad sigue a la espera de una acción oficial, exigiendo mayor seguridad y una reacción inmediata que hasta ahora no llega, mientras la desprotección de espacios esenciales como la salud pública queda al descubierto.
El aumento de la delincuencia en Cuba está estrechamente ligado a la crisis económica, donde la falta de recursos y la ineficacia de las autoridades han debilitado la seguridad ciudadana y provocado un alza de robos y delitos menores que golpean directamente a la ciudadanía.
El robo no es visto como un hecho aislado, sino como parte de la ola de asaltos que sacude a Santiago de Cuba, donde la desconfianza en las instituciones ha llevado a los propios vecinos de Santa Bárbara a organizarse para enfrentar la delincuencia.
Días atrás, un presunto delincuente armado con cuchillos fue reducido y amarrado por vecinos del reparto Santa Bárbara, en Santiago de Cuba, en un episodio de justicia ciudadana que refleja la creciente tensión por la inseguridad en la ciudad.
Tras ser sorprendido presuntamente robando un teléfono móvil en plena vía pública, en la transitada avenida Garzón, frente al mercado Marvy, varios ciudadanos interceptaron a un hombre y lo retuvieron hasta la llegada de las autoridades.
De igual forma, una ola de asaltos cometidos por un grupo de adolescentes mantiene en vilo a los vecinos del reparto Yarayó, en Santiago de Cuba, quienes denuncian la impunidad con la que opera una banda de menores de entre 15 y 16 años en la calle conocida como El Fuego.
En lo que va de año, Santiago de Cuba ha registrado el vandalismo de al menos 17 radiobases de la estatal y única Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa), muchas de ellas de reciente instalación.
No obstante, el brutal asesinato de Ángel Luis Mercantety Quiñones, de 74 años, quien fue decapitado y desmembrado por un vecino, ha causado consternación entre los santiagueros, que se sienten aterrados por la violencia y la inhumanidad del acto.
