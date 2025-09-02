Violento asalto en Santiago de Cuba deja dos personas heridas

Vídeos relacionados:

Un violento asalto ocurrido este domingo en el Distrito José Martí, en Santiago de Cuba, dejó como saldo dos personas heridas con armas blancas y una suma de dinero “bien considerable” robada, según reportó el comunicador independiente Yosmany Mayeta Labrada.

Las víctimas habían sido contactadas por los implicados a través de Facebook, bajo la promesa de venderles alrededor de 1,300 euros. La supuesta transacción terminó en una emboscada donde los compradores fueron atacados y despojados de divisas, joyas y pertenencias.

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Uno de los agredidos sufrió lesiones leves, mientras que otro recibió una puñalada en el área de las costillas, cuyo estado de salud no ha sido confirmado oficialmente.

Mayeta Labrada detalló que uno de los agresores, identificado como Yurisaner Arias Rivaio, alias “Malvino”, fue inicialmente capturado y trasladado en una carreta de caballo rumbo a la policía. Sin embargo, un grupo de cómplices armados con machetes, palos y cuchillos lo rescató a la fuerza, obligando a detener la marcha para facilitar su fuga.

Yurisaner Arias Rivaio, alias “Malvino”.

Facebook/Yosmany Mayeta Labrada.

Entre los buscados por las autoridades figuran también Osniel, hijo de Yoel “el Kende”, un individuo conocido como “Bemba”, y Livan Jesús, apodado “el Robin Hood de los Asaltantes”, acusado de arrebatar una cadena a una de las víctimas durante el caos. Además, una joven ha sido señalada como cómplice por encargarse de atraer a los compradores mediante llamadas telefónicas.

Livan Jesús, apodado “el Robin Hood de los Asaltantes”.

Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

El hecho, ocurrido a plena luz del día en el apartamento 3 de la zona J-53 del Distrito José Martí, ha encendido las alarmas entre los residentes, quienes aseguran vivir con temor creciente ante el auge de la delincuencia organizada en la ciudad.

“Lo que pasó demuestra que ya no hay seguridad ni en nuestras propias casas”, comentó un vecino que prefirió no dar su nombre. La comunidad exige mayor presencia policial y teme que la impunidad alimente nuevos crímenes.

Una ola de violencia que golpea a Santiago

Este asalto no es un caso aislado. Santiago de Cuba se ha convertido en una de las provincias más golpeadas por la creciente inseguridad en la isla.

En junio, un campesino de 70 años fue torturado y asesinado en Quintoque para robarle sus pertenencias, en un crimen que conmocionó al oriente cubano. Meses antes, un estudiante resultó gravemente herido en la Escuela Vocacional de Ciencias Exactas “Antonio Maceo”, tras un violento incidente dentro del centro educativo. Y más recientemente, vecinos han denunciado que bandas de menores armados cometen asaltos y robos en las calles santiagueras sin que las autoridades ofrezcan soluciones efectivas.

El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana advirtió que en 2024 se reportaron más de dos delitos diarios en el país, con un aumento superior al 50 % respecto al año anterior. Santiago, junto a Matanzas, La Habana y Holguín, encabeza la lista de las provincias más afectadas.

