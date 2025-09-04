Déficit eléctrico en Cuba supera los 1700 MW y condena al país a apagones masivos

Vídeos relacionados:

Cuba inició este 4 de septiembre con un panorama eléctrico devastador: los apagones se extendieron durante las 24 horas del día anterior y continuaron en la madrugada de hoy, según confirmó la Unión Eléctrica (UNE).

El déficit de capacidad de generación alcanzó los 1714 MW a las 10:20 pm del miércoles, una cifra inferior a la pronosticada por los expertos, pero que igualmente condenó a millones de familias a estar oscuras.

Un sistema colapsado

De acuerdo con la UNE, a las 6:00 am de este jueves la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) era de 1815 MW frente a una demanda de 2825 MW, lo que significó que más de mil MW quedaran fuera de servicio desde temprano.

La situación no mejora con el transcurso del día: la propia empresa estatal pronosticó para el horario del mediodía un déficit de 1080 MW.

Las causas de la crisis son múltiples pero recurrentes: averías crónicas en cuatro unidades termoeléctricas en las CTE Santa Cruz, Renté y Felton, además de mantenimientos simultáneos en tres bloques de las centrales Carlos Manuel de Céspedes, Santa Cruz y Cienfuegos.

A ello se suman limitaciones térmicas que mantienen 432 MW fuera de servicio.

La falta de combustible y lubricantes agrava el panorama: 43 centrales de generación distribuida dejaron de aportar 272 MW, mientras que otras instalaciones sumaron 418 MW indisponibles. Solo por esta causa, el país perdió 690 MW de capacidad.

Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

Un déficit imposible de cubrir

La proyección de la UNE para el horario pico es aún más desalentadora.

Aunque se espera la entrada parcial de la unidad 3 de Santa Cruz y de la unidad 6 de Renté, así como la incorporación de 100 MW provenientes de motores distribuidos, la disponibilidad total solo llegaría a 1890 MW frente a una demanda máxima de 3550 MW.

Esto dejaría un déficit de 1660 MW y una afectación estimada de 1730 MW en el momento de mayor necesidad.

Ni siquiera la aportación de los 28 nuevos parques solares, que entregaron 1812 MWh en la jornada y alcanzaron un pico de 350 MW, logra compensar la precariedad del sistema.

La Habana, otro ejemplo del deterioro

La Empresa Eléctrica de La Habana informó que la capital sufrió una afectación de 113 MW a las 8:20 pm, con cortes que se extendieron hasta la madrugada.

Si bien destacó que algunos bloques de apagones "no fueron necesarios", lo cierto es que la ciudad estuvo a oscuras más de cuatro horas, afectando tanto a la vida doméstica como al funcionamiento de hospitales, comercios y transporte urbano.

Captura de Facebook / Empresa Eléctrica de La Habana

El fracaso de un modelo energético

Aunque las notas oficiales atribuyen la crisis a averías puntuales y mantenimientos planificados, lo que se evidencia es un colapso estructural del sistema eléctrico nacional, incapaz de sostener la demanda mínima de la población.

El Gobierno sigue sin ofrecer un plan realista para superar la dependencia de termoeléctricas obsoletas ni para garantizar el suministro de combustibles.

La paradoja es que, mientras la propaganda oficial presume de nuevos parques solares y de "modernización energética", la realidad cotidiana de los cubanos es un calvario de apagones incesantes.

Cada día se multiplica la frustración de una ciudadanía que, lejos de confiar en las promesas gubernamentales, ve en cada nota informativa de la UNE una confesión más del derrumbe de un sistema incapaz de garantizar un servicio básico.

