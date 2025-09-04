Ni la salud se salva: Nuevo robo en consultorio médico de Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

La crisis de inseguridad en Santiago de Cuba volvió a golpear a la salud pública. En la madrugada de este jueves, delincuentes robaron la puerta principal del Consultorio Médico del reparto Nuevo Vista Alegre, dejando el centro abierto de par en par y expuesto, justo en el lugar donde debería resguardarse la atención de la comunidad.

De acuerdo con información del comunicador independiente Yosmany Mayeta Labrada, vecinos denunciaron que al amanecer encontraron el consultorio totalmente vulnerable, sin protección alguna, lo que generó alarma entre los pacientes que acuden allí.

El hecho ocurre apenas unos días después de otro saqueo similar en el consultorio del reparto Agüero, donde ladrones se llevaron tres puertas, una de entrada y dos interiores, dejando sin seguridad las áreas de consulta y esterilización.

En aquel caso, la comunidad reportó el robo a las dos de la madrugada, pero la Policía respondió que acudiría “cuando amaneciera”. Hasta varias horas después, no apareció ningún agente ni se colocó medida provisional alguna, lo que desató la indignación popular.

“Si esto pasa con un consultorio médico, ¿qué queda para los ciudadanos comunes?”, cuestionó un vecino, molesto por la indiferencia oficial.

Patrón de abandono

La repetición de robos en centros de salud refleja un panorama de desprotección e inseguridad que golpea a Santiago de Cuba, donde instituciones que deberían ser espacios de confianza y cuidado se han convertido en blancos fáciles ante la falta de vigilancia y la inacción de las autoridades.

Mientras las fuerzas policiales suelen desplegarse con rapidez para sofocar protestas o manifestaciones, la respuesta ante delitos comunes resulta lenta o inexistente, alimentando el malestar ciudadano y la desconfianza en las instituciones.

Para los residentes, la pregunta es inevitable: ¿cuántos consultorios más deberán ser saqueados antes de que se tomen medidas reales de protección?

La sensación de abandono crece, y con ella el temor de que ni siquiera los espacios dedicados a la salud pública están a salvo en un país marcado por la crisis económica y el repunte de la delincuencia.

