Así cayeron en Santa Clara: Movían cabillas robadas en ómnibus público

Vídeos relacionados:

Un nuevo caso de presunto robo en Santa Clara fue divulgado este jueves por Fuerza Pueblo, un perfil en redes sociales vinculado al Ministerio del Interior (MININT) que suele difundir contenidos destinados a ensalzar la labor policial.

Según la publicación, agentes de la Policía sorprendieron a dos personas cuando transportaban cabillas de acero en un ómnibus urbano de la capital villaclareña. La versión oficial asegura que la mercancía había sido robada de un almacén de la Empresa de Instalaciones Fijas Traviesas, y que los responsables quedaron bajo custodia.

Captura de Facebook/Fuerza Pueblo

La imagen divulgada muestra un grupo de barras metálicas ocupando los pasillos del vehículo, mientras el post celebraba la acción policial con un mensaje de advertencia: “Al que velan no se le escapa, así de simple”.

Sin embargo, entre los comentarios a la publicación apareció una voz que puso en duda el relato. Una internauta identificada como Évora Dayanis afirmó que no se trataba de “fichitas” ni delincuentes, sino de personas que estaban devolviendo el material “de donde los mismos directivos lo sacaron”.

“Por favor, verifiquen que la fuente sea verídica y que no sean chismes y malos ojos del mismo barrio”, escribió, calificando la publicación de “irónica” y sin sustento.

Captura de Facebook

En un segundo mensaje, insistió en que los verdaderos responsables ya habrían pagado las consecuencias y perdido sus cargos, mientras pedía cuidado con las “malas lenguas y los chivatos venenosos”.

Captura de Facebook

No hay confirmación independiente de ninguna de las versiones. Pero lo ocurrido refleja una constante, y es que perfiles afines al MININT publican historias que presentan como verdades absolutas y que terminan siendo cuestionadas por los propios cubanos en redes sociales.

La falta de confirmación independiente deja abiertas varias preguntas: ¿fue un robo frustrado, como asegura Fuerza Pueblo, o una devolución de material, como señalan vecinos? ¿Qué ocurrió en realidad y quiénes son los responsables? Preguntas que, por ahora, siguen sin respuesta.

Lo cierto es que, más allá de la detención, el caso revela la creciente precariedad que atraviesan los cubanos, donde las cabillas de acero siguen siendo un botín y un motivo de sospechas, rumores y contradicciones públicas.

Preguntas frecuentes sobre la inseguridad y robos en el transporte público en Cuba