Cae una rastra en una cuneta de La Habana

Vídeos relacionados:

Una rastra de color rojo sufrió un accidente este jueves en la localidad habanera de Mulgoba, al salirse de la vía y caer en una cuneta, en medio de las intensas lluvias que afectaron la zona.

Las imágenes del incidente, difundidas por el colaborador Noel López en el grupo de Facebook "Accidentes buses y camiones...", muestran el vehículo parcialmente volcado al borde de la carretera anegada tras las intensas precipitaciones de esta tarde en el occidente cubano.

Varios usuarios en redes sociales ofrecieron sus opiniones sobre lo ocurrido, coincidiendo en que la lluvia no fue el único factor determinante.

Publicación en Facebook

“La mucha lluvia no tuvo que ver ahí, ese agarró la curva muy cerrado, parece que falta experiencia con remolques, ojalá se encuentre bien”, comentó un internauta.

Otros especularon que la distracción al volante o el uso del teléfono móvil pudieron influir en el accidente. “No entiendo, ahí está por medio el dichoso teléfono y la poca atención al volante, no hay de otra”, escribió otro comentarista.

Lo más leído hoy:

También hubo mensajes de solidaridad con el chofer. “Tranquilo, hermano, eso no le pasa al cura porque no maneja. Aquí el que más o el que menos ha pasado por cosas así. Trate de resolver y siga en la pelea”, añadió un usuario, que destacó el buen estado del camión como señal de cuidado por parte del conductor.

Una usuaria identificada como Lia Gonzalo opinó que el chofer podría no conocer bien la zona, lo que también habría contribuido al accidente: “Ese chofer no conoce esa zona”, afirmó.

Hasta el momento, no se ha informado de personas lesionadas, pero los internautas insistieron en que se deben tomar medidas para evitar que la falta de experiencia y la imprudencia sigan cobrando víctimas en las carreteras cubanas.

Preguntas frecuentes sobre el accidente de rastra en La Habana