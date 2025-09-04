Captan tenso momento de casi choque de un auto con un camión en las calles de Cuba

Un auto de renta en Cuba captó el momento exacto en que estuvo a punto de ser embestido por un camión, en un incidente que se volvió viral en redes sociales.

Las imágenes, compartidas en TikTok, muestran cómo el vehículo turístico, que llevaba instalada una cámara en el exterior, gira hacia la izquierda en una calle estrecha. En ese instante, un camión azul se aproxima a gran velocidad y termina rozando la parte trasera del auto.

En el video no queda claro si el auto de renta puso el intermitente antes de girar, algo que varios usuarios han señalado en los comentarios. Sin embargo, otros destacan que el camión circulaba con exceso de velocidad, lo que habría agravado la situación.

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores. Ambos conductores detuvieron la marcha y conversaron sobre lo ocurrido, sin que se reportaran heridos.

El suceso refleja los peligros de las carreteras en Cuba, donde la combinación de exceso de velocidad, escasa señalización y malas condiciones del pavimento incrementan el riesgo de accidentes.

