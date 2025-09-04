Captan tenso momento de casi choque de un auto con un camión en las calles de Cuba

Un auto de renta en Cuba captó el momento exacto en que estuvo a punto de ser embestido por un camión, en un incidente que se volvió viral en redes sociales.
Las imágenes, compartidas en TikTok, muestran cómo el vehículo turístico, que llevaba instalada una cámara en el exterior, gira hacia la izquierda en una calle estrecha. En ese instante, un camión azul se aproxima a gran velocidad y termina rozando la parte trasera del auto.
En el video no queda claro si el auto de renta puso el intermitente antes de girar, algo que varios usuarios han señalado en los comentarios. Sin embargo, otros destacan que el camión circulaba con exceso de velocidad, lo que habría agravado la situación.
Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores. Ambos conductores detuvieron la marcha y conversaron sobre lo ocurrido, sin que se reportaran heridos.
El suceso refleja los peligros de las carreteras en Cuba, donde la combinación de exceso de velocidad, escasa señalización y malas condiciones del pavimento incrementan el riesgo de accidentes.
Preguntas frecuentes sobre la seguridad vial y accidentes de tráfico en Cuba
¿Cuáles son las principales causas de accidentes de tráfico en Cuba?
Las principales causas de accidentes de tráfico en Cuba incluyen el exceso de velocidad, la escasa señalización y las malas condiciones del pavimento. Además, la imprudencia al volante y la falta de mantenimiento adecuado de los vehículos también contribuyen significativamente a la alta tasa de siniestralidad en el país.
¿Cómo afecta el estado de las carreteras a la seguridad vial en Cuba?
El deterioro de las carreteras en Cuba es un factor crítico que afecta la seguridad vial. Aproximadamente el 75% de las carreteras están en mal estado, lo que incrementa el riesgo de accidentes. La falta de señalización adecuada y el mal estado de las infraestructuras viales son problemas estructurales que agravan la situación.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para mejorar la seguridad vial?
El gobierno cubano ha implementado medidas como la imposición de multas y la retirada de licencias de conducción para controlar la seguridad vial. Sin embargo, estas acciones no abordan de manera efectiva las causas estructurales, como el mal estado de las carreteras, que requieren financiamiento y equipamiento para su mejoramiento.
¿Por qué los autos de renta al turismo son frecuentes en accidentes de tráfico en Cuba?
Los autos de renta al turismo en Cuba suelen verse involucrados en accidentes debido a que circulan en carreteras deterioradas y sin señalización adecuada. Además, muchos de estos vehículos carecen de un mantenimiento óptimo, lo que aumenta el riesgo de siniestralidad. Estos autos suelen ser alquilados por visitantes que pueden no estar familiarizados con las condiciones de manejo en la isla.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.