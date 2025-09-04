Captan tenso momento de casi choque de un auto con un camión en las calles de Cuba

Un video viral en TikTok muestra un auto de renta en Cuba rozado por un camión a alta velocidad. El incidente resalta los peligros de las carreteras cubanas debido a la mala señalización y el exceso de velocidad.

Jueves, 4 Septiembre, 2025 - 08:27

Accidente en Cuba Foto © @osmer_luis / TikTok

Un auto de renta en Cuba captó el momento exacto en que estuvo a punto de ser embestido por un camión, en un incidente que se volvió viral en redes sociales.

Las imágenes, compartidas en TikTok, muestran cómo el vehículo turístico, que llevaba instalada una cámara en el exterior, gira hacia la izquierda en una calle estrecha. En ese instante, un camión azul se aproxima a gran velocidad y termina rozando la parte trasera del auto.

En el video no queda claro si el auto de renta puso el intermitente antes de girar, algo que varios usuarios han señalado en los comentarios. Sin embargo, otros destacan que el camión circulaba con exceso de velocidad, lo que habría agravado la situación.

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores. Ambos conductores detuvieron la marcha y conversaron sobre lo ocurrido, sin que se reportaran heridos.

El suceso refleja los peligros de las carreteras en Cuba, donde la combinación de exceso de velocidad, escasa señalización y malas condiciones del pavimento incrementan el riesgo de accidentes.

Preguntas frecuentes sobre la seguridad vial y accidentes de tráfico en Cuba

¿Cuáles son las principales causas de accidentes de tráfico en Cuba?

Las principales causas de accidentes de tráfico en Cuba incluyen el exceso de velocidad, la escasa señalización y las malas condiciones del pavimento. Además, la imprudencia al volante y la falta de mantenimiento adecuado de los vehículos también contribuyen significativamente a la alta tasa de siniestralidad en el país.

Lo más leído hoy:

¿Cómo afecta el estado de las carreteras a la seguridad vial en Cuba?

El deterioro de las carreteras en Cuba es un factor crítico que afecta la seguridad vial. Aproximadamente el 75% de las carreteras están en mal estado, lo que incrementa el riesgo de accidentes. La falta de señalización adecuada y el mal estado de las infraestructuras viales son problemas estructurales que agravan la situación.

¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para mejorar la seguridad vial?

El gobierno cubano ha implementado medidas como la imposición de multas y la retirada de licencias de conducción para controlar la seguridad vial. Sin embargo, estas acciones no abordan de manera efectiva las causas estructurales, como el mal estado de las carreteras, que requieren financiamiento y equipamiento para su mejoramiento.

¿Por qué los autos de renta al turismo son frecuentes en accidentes de tráfico en Cuba?

Los autos de renta al turismo en Cuba suelen verse involucrados en accidentes debido a que circulan en carreteras deterioradas y sin señalización adecuada. Además, muchos de estos vehículos carecen de un mantenimiento óptimo, lo que aumenta el riesgo de siniestralidad. Estos autos suelen ser alquilados por visitantes que pueden no estar familiarizados con las condiciones de manejo en la isla.

COMENTAR

Archivado en:

Accidente de tránsito
Accidentes
Cubanos
Noticias de Cuba
Videos
Redes sociales
TikTok
Carreteras de Cuba
Accidentes en Cuba
Accidentes de Tránsito en Cuba
Carros en Cuba
Autos de Cuba
Noticias en 2025
Noticias en Septiembre del 2025
Noticias del Jueves, 04 de Septiembre del 2025

Yare Grau

Natural de Cuba, pero vivo en España. Estudié Comunicación Social en la Universidad de La Habana y posteriormente me gradué en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia. Actualmente formo parte del equipo de CiberCuba como redactora en la sección de Entretenimiento.

Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí

¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+1 786 3965 689

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.

Yare Grau

Natural de Cuba, pero vivo en España. Estudié Comunicación Social en la Universidad de La Habana y posteriormente me gradué en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia. Actualmente formo parte del equipo de CiberCuba como redactora en la sección de Entretenimiento.

Siguiente artículo:

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada