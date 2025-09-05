Messi deja en el aire su participación en el Mundial: "No creo que juegue"

Vídeos relacionados:
El astro argentino Lionel Messi puso en duda su participación en el próximo Mundial de fútbol, tras la victoria de la selección de Argentina por 3-0 frente a Venezuela.
En lo que podría haber sido su último partido oficial con la Albiceleste, el capitán dejó entrever que su presencia en la cita mundialista no está garantizada.
"No creo que juegue el otro Mundial. Por edad, lo más lógico es que no llegue", afirmó Messi al término del encuentro.
Aunque confesó que sigue "ilusionado" y con "ganas", remarcó que su continuidad dependerá de cómo se sienta físicamente con el paso del tiempo.
Durante la conferencia de prensa, Messi explicó: "Este año fueron muchos partidos. Vengo de estar parado unos días, volví y me resentí. Ahora pude jugar tres partidos seguidos. Es eso: ir día a día, viendo las sensaciones".
Lo más leído hoy:
Además, recalcó la importancia de ser honesto consigo mismo y con su estado físico: "Cuando yo me siento bien, disfruto. Y si no estoy bien, la paso mal y prefiero no estar".
Consultado sobre si ya había tomado una decisión definitiva, el capitán fue claro: "No, tampoco… Lo que vengo diciendo, partido tras partido". Y aunque faltan solo nueve meses para el torneo, Messi reconoció que "9 meses pasan muy rápido, pero al mismo tiempo es un montón".
"Terminamos la temporada a fin de año, ojalá podamos ser campeones en la MLS. Luego viene la pretemporada y me van a quedar seis meses. Veré cómo me voy sintiendo", concluyó.
Con estas declaraciones, el capitán argentino deja en el aire su futuro en la selección y genera incertidumbre sobre su presencia en el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.
Preguntas Frecuentes sobre el Futuro de Lionel Messi en el Mundial de 2026
¿Lionel Messi jugará en el Mundial de 2026?
Messi ha dejado en duda su participación en el Mundial de 2026. A pesar de su ilusión y ganas, el astro argentino ha mencionado que su continuidad dependerá de su estado físico y de cómo se sienta en los próximos meses. Faltan nueve meses para el torneo, y Messi no ha tomado una decisión definitiva aún.
¿Por qué Messi duda en jugar el próximo Mundial?
Messi menciona que la principal razón para dudar de su participación en el Mundial de 2026 es su edad y el estado físico. Él mismo ha dicho que, por edad, lo más lógico es que no llegue al siguiente Mundial. Además, ha experimentado una carga de partidos significativa y requiere evaluar su forma física para tomar una decisión.
¿Cuál es la situación actual de Messi con el Inter de Miami?
Messi podría renovar su contrato con el Inter de Miami hasta 2028. Desde su llegada, su impacto ha sido notable tanto en el rendimiento del equipo como en su proyección internacional. La directiva del club está en conversaciones para asegurar su continuidad, y Messi ha sido fundamental en el crecimiento del Inter de Miami en la MLS.
¿Cómo ha sido el desempeño de Messi en el Inter de Miami?
Desde su llegada al Inter de Miami, Messi ha mantenido un alto nivel de juego, anotando goles y asistiendo de manera regular. Ha sido nombrado mejor jugador del mes en la MLS varias veces y su liderazgo en el equipo ha sido crucial. Su influencia va más allá del terreno de juego, ayudando además en el desarrollo de jóvenes talentos.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.