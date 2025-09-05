Messi deja en el aire su participación en el Mundial: "No creo que juegue"

Lionel Messi Foto © Captura de video / X

El astro argentino Lionel Messi puso en duda su participación en el próximo Mundial de fútbol, tras la victoria de la selección de Argentina por 3-0 frente a Venezuela.

En lo que podría haber sido su último partido oficial con la Albiceleste, el capitán dejó entrever que su presencia en la cita mundialista no está garantizada.

"No creo que juegue el otro Mundial. Por edad, lo más lógico es que no llegue", afirmó Messi al término del encuentro.

Aunque confesó que sigue "ilusionado" y con "ganas", remarcó que su continuidad dependerá de cómo se sienta físicamente con el paso del tiempo.

Durante la conferencia de prensa, Messi explicó: "Este año fueron muchos partidos. Vengo de estar parado unos días, volví y me resentí. Ahora pude jugar tres partidos seguidos. Es eso: ir día a día, viendo las sensaciones".

Además, recalcó la importancia de ser honesto consigo mismo y con su estado físico: "Cuando yo me siento bien, disfruto. Y si no estoy bien, la paso mal y prefiero no estar".

Consultado sobre si ya había tomado una decisión definitiva, el capitán fue claro: "No, tampoco… Lo que vengo diciendo, partido tras partido". Y aunque faltan solo nueve meses para el torneo, Messi reconoció que "9 meses pasan muy rápido, pero al mismo tiempo es un montón".

"Terminamos la temporada a fin de año, ojalá podamos ser campeones en la MLS. Luego viene la pretemporada y me van a quedar seis meses. Veré cómo me voy sintiendo", concluyó.

Con estas declaraciones, el capitán argentino deja en el aire su futuro en la selección y genera incertidumbre sobre su presencia en el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

