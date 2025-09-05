De vuelta a 1947: Trump firma orden para rebautizar el Pentágono como “Departamento de Guerra”

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que autoriza al Pentágono a utilizar nuevamente el nombre de Departamento de Guerra, la denominación original de la institución hasta 1947.

El cambio, presentado como un gesto simbólico de “fortaleza militar”, marca la orden ejecutiva número 200 de su actual mandato.

“Cuando el señor Trump firme la directiva que renombra al Departamento de Defensa como Departamento de Guerra, será su orden ejecutiva número 200 desde que regresó a la Casa Blanca en enero”, anunció la Casa Blanca en su cuenta oficial de X.

Hace apenas un momento el mandatario concretó la firma en su oficina del Despacho Oval.

Aunque Trump no puede modificar oficialmente el nombre sin la aprobación del Congreso, la medida permite que el Pentágono emplee “títulos secundarios” en actos, documentos y comunicaciones oficiales, según informó un funcionario bajo condición de anonimato a la agencia AP.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, celebró la decisión publicando en redes sociales la frase “Departamento de Guerra” tras conocerse la noticia.

Hegseth, aliado cercano de Trump, ya había promovido en marzo una encuesta pública sobre el tema y en repetidas ocasiones insinuó que su cargo podría recibir una nueva denominación.

“Puede que sea un título ligeramente diferente mañana”, dijo el jueves en un acto con soldados en Fort Benning, Georgia.

El Departamento de Guerra fue creado en 1789, el mismo año en que entró en vigor la Constitución de Estados Unidos.

En 1947, tras la Segunda Guerra Mundial y en el contexto de la Ley de Seguridad Nacional firmada ese año, fue renombrado por ley como Departamento de Defensa, buscando proyectar un enfoque menos beligerante y más orientado a la seguridad nacional.

Durante un evento en agosto, Trump argumentó que “a todos les gusta que tuvimos una increíble trayectoria de victorias cuando era el Departamento de Guerra. Luego lo cambiamos al Departamento de Defensa”.

El presidente aseguró entonces que, aunque el Congreso debería intervenir para un cambio definitivo, su administración “simplemente lo hará” y confió en que los legisladores “estarán de acuerdo”.

La medida se enmarca en la agenda cultural impulsada por Hegseth desde que asumió el cargo, que incluye la eliminación de programas de diversidad, la revisión de bibliotecas militares y la supresión de materiales considerados “divisivos” en academias y sitios web del Ejército.

“Cualquiera que diga en el Departamento de Defensa que la diversidad es nuestra fortaleza está, francamente, equivocado”, sostuvo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en marzo pasado.

