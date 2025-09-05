ICE captura a delincuente cubano condenado a 60 años por el asesinato de un menor

Vídeos relacionados:

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó la captura de un ciudadano cubano identificado como Vicente López-Padilla, condenado previamente a 60 años de prisión por el asesinato de un niño de 8 años.

De acuerdo con la nota oficial de ICE, el arresto se produjo este martes en el marco de una operación que incluyó a otros inmigrantes ilegales con antecedentes por delitos graves.

López, de 63 años, fue condenado por homicidio doloso en el condado de Miami-Dade, Florida, y sentenciado a 10 años de prisión.

También fue condenado por el asesinato de un niño de 8 años en el condado de Cook, Illinois, y sentenciado a 60 años de prisión.

Captura de pantalla

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la operación permitió sacar de las calles a algunos de los delincuentes "más peligrosos" que se encontraban en situación migratoria irregular en Estados Unidos.

Lo más leído hoy:

Entre los detenidos también figuran personas con condenas por distribución de pornografía infantil, robo a banco, agresión y tráfico de drogas.

Con esta acción, ICE reafirmó su compromiso de identificar, detener y deportar a individuos con un historial delictivo que representa una amenaza para la seguridad pública en el país.

En Florida, dos ciudadanos cubanos con amplio historial delictivo fueron detenidos esta semana por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), como parte de las operaciones intensificadas de la administración de Donald Trump contra migrantes indocumentados con antecedentes penales.

Gilberto Michael Marrero Henríquez, de 40 años, fue arrestado por ser residente ilegal desde 2015 y contar con múltiples condenas previas, entre ellas manejo bajo influencia del alcohol (DUI), fraude, robo mayor, violaciones de libertad condicional y delitos de tránsito.

El equipo de ERO en Tampa detuvo a Noslen Hernández Guerra, de 39 años, condenado por fraude electrónico, robo de identidad, lavado de dinero y posesión de herramientas de falsificación.

Hernández Guerra fue juzgado en 2017, pero estaba sujeto a una orden final de deportación desde 2016. Permanecía en Estados Unidos de manera ilegal, según la actual administración.

Estos detenidos, en caso de que el régimen cubano no los acepte de regreso, podrían terminar en un destino bien distinto de su país natal. Un fallo de la Corte Suprema anuló restricciones judiciales previas y dio luz verde a la Casa Blanca para aplicar la medida de deportación a terceros países, incluso en casos donde se alegan riesgos de tortura o muerte.

Desde entonces, migrantes han sido enviados a países como Sudán del Sur, Esuatini y Ruanda, en medio de denuncias de opacidad, detenciones arbitrarias y falta de acceso a defensa legal.

Preguntas frecuentes sobre las detenciones de cubanos por ICE