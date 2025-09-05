Trump quiere formar parte del Monte Rushmore

Vídeos relacionados:

El presidente Donald Trump volvió a colocar su nombre en el centro de la polémica al difundir el jueves un video creado con inteligencia artificial en el que se aprecia su rostro esculpido en el Monte Rushmore, junto a los de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln.

El clip, que alcanzó más de un millón de reproducciones en pocas horas, muestra cómo los cuatro rostros van poco a poco modificando su expresión seria y van abriendo las bocas hasta que terminan sonrientes, como alegrándose de que Trump esté junto a ellos.

El video no incluye texto alguno, pero dejaba clara la intención: proyectar la imagen de Trump como el quinto presidente inmortalizado en la icónica montaña de Dakota del Sur.

Una vieja aspiración

No es la primera vez que Trump se refiere a la idea.

Ya en 2020, durante su visita al monumento en vísperas del 4 de julio, declaró que le parecía una "buena idea" sumarse a la monumental obra.

"Nunca lo sugerí aunque, basado en todas las muchas cosas logradas durante los primeros 3 años y medio, quizás más que cualquier otra Presidencia, ¡me parece una buena idea!", escribió entonces en su cuenta de X.

Aquella visita incluyó un discurso en el que exaltó el lugar como un "tributo eterno a nuestros antepasados y a nuestra libertad".

En enero pasado, la congresista republicana Anna Paulina Luna, representante del Distrito 13 de Florida, llevó esa aspiración un paso más allá: presentó una propuesta legislativa para agregar el rostro de Trump al conjunto escultórico.

"Sus notables logros para nuestro país y el éxito que seguirá cosechando merecen el máximo reconocimiento y honor en este emblemático monumento nacional. ¡A tallar!", afirmó la legisladora de origen mexicano en sus redes sociales.

Un monumento con significado cerrado

El Monte Rushmore fue concebido en la década de 1920 por el escultor Gutzon Borglum como una narrativa visual de la historia estadounidense: Washington simboliza el nacimiento y la independencia; Jefferson, la expansión territorial; Roosevelt, el desarrollo industrial y la transformación en potencia moderna; y Lincoln, la preservación de la Unión y la abolición de la esclavitud.

Ese sentido narrativo cerrado ha sido defendido por historiadores y por la familia del escultor.

Robin Borglum Kennedy, nieta del artista, declaró al New York Times que "fue concebido como un homenaje a los ideales de América, no a un hombre concreto".

Obstáculos técnicos y legales

La idea de sumar un nuevo rostro enfrenta barreras considerables.

El Servicio de Parques Nacionales ha dejado claro que la zona esculpida fue evaluada en su totalidad y no existen espacios viables para nuevas tallas.

La Fundación del Monumento coincide en que cualquier alteración pondría en riesgo la estabilidad y el equilibrio artístico de la obra.

Además, cualquier iniciativa requeriría la aprobación del Congreso y atravesar procesos judiciales complejos, según expertos como el profesor Jeremy Paul, de la Northeastern University.

Entre la política y el legado

La insistencia de Trump en verse representado en un monumento nacional refleja su búsqueda de consolidar un legado político que trascienda su mandato.

En paralelo, sus aliados, como la congresista Luna, intentan transformar ese gesto en un proyecto concreto, pese a la resistencia institucional y cultural.

En la práctica, la posibilidad de ver el rostro del expresidente en el Monte Rushmore parece remota, tanto por las restricciones físicas de la montaña como por la carga simbólica que tiene el conjunto original.

Sin embargo, el video viralizado por Trump reavivó un debate que mezcla historia, política, culto a la personalidad y la capacidad de la inteligencia artificial para reescribir, al menos de manera virtual, los símbolos de la nación.

