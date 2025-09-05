Un auto destruye el gimnasio de Yordenis Ugás en Las Vegas

La Salas Boxing Academy, gimnasio fundado por el entrenador cubano Ismael Salas en Las Vegas y donde entrena Yordenis Ugás, ufrió graves daños materiales luego de que un conductor estrellara su vehículo contra el local en la madrugada del jueves.

“Un auto chocó contra nuestro gimnasio anoche, por lo que actualmente estamos cerrados. Afortunadamente, nadie resultó herido”, informó la academia en un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram.

“Estamos trabajando duro para retomar las actividades. Estamos considerando trasladarnos a un local temporal y podremos informarlo tan pronto como sea posible. Gracias por su paciencia y por todas las palabras de aliento”, firmó el propio Salas.

El propio Ismael Salas ofreció un mensaje en video en el que relató lo ocurrido y transmitió calma a sus seguidores. “Anoche después de la medianoche un carro que venía borracho chocó contra todas las paredes del gimnasio y se fue toda la pared entera, casi quedó inusable. Pero gracias a Dios no hubo ninguna pérdida humana, que es lo fundamental, porque en esos momentos el gimnasio estaba vacío", dice en el vídeo compartido en redes.

"Gracias a todos los que me han llamado, gracias a Dios porque todo está bien. Solo son pérdidas materiales. (…) Tenemos un gimnasio en frente y su dueño nos ofreció entrenar ahí hasta que se complete la reparación. Ya hoy entrenamos en el otro gym y mañana seguiremos trabajando”, añadió el entrenador.

El boxeador cubano Yordenis Ugás, por su parte, también se pronunció en redes sociales, donde compartió un video que muestra los daños ocasionados en el interior, con paredes derrumbadas y el ring afectado.

“Gracias a Dios no le pasó nada a ninguno de nuestros peleadores, que es lo más importante. Lo material, con el favor de Dios y el trabajo duro, se vuelve a recuperar”, escribió en su primera publicación.

Ugás recordó la trayectoria de su entrenador: “Hace 10 años, cuando comencé a entrenar con mi entrenador, estuvimos mucho tiempo rodando en varios gimnasios aquí en Las Vegas. A través de los años he visto a mi entrenador como con su fe y su trabajo duro —son 67 años— no para de trabajar, de sudar, de enseñar y de coger golpes en las mascotas, y también con todas nuestras grandes peleas pudo armar su propio gimnasio y propia academia con más de 20 campeones mundiales”.

El púgil calificó lo ocurrido como “solo un tropiezo y adversidad más” y pidió fuerza para todo el equipo, mencionando especialmente a Salas y a su colaborador Yanier Lescay. “Fuerza y mucha fe que nos recuperamos. Es curioso lo raro que funciona la vida: pasas años para construir un proyecto y viene un borracho y te lo destruye en un segundo”.

Poco después, Ugás compartió una imagen de su visita a Salas, a quien encontró con buen ánimo. “Pasé a saludar al viejo Ismael para ver cómo estaba de ánimo. Gracias a Dios está súper bien. Me dijo que las cosas pasan casi siempre por algo. Tenemos casi 10 años juntos en victorias y derrotas, siempre juntos sin excusas, sin culpables”, dijo.

La Salas Boxing Academy se ha consolidado en los últimos 15 años como una de las escuelas de boxeo más prestigiosas de Las Vegas, con púgiles de distintos países y una nómina de más de 20 campeones mundiales. Entre ellos destacan Robeisy Ramírez, Erislandy Lara, Joe Joyce, Kazuto Ioka y el propio Ugás, además de jóvenes talentos como Kevin “El Alfa” Brown, Yoelvis Gómez y Yojanler Martínez.

En una entrevista con CiberCuba, Salas explicó que su fórmula de trabajo se basa en “buena vibra, mucho esfuerzo, disciplina y hermandad”, y criticó el manejo del boxeo en la isla: “Los dirigentes del boxeo cubano usan sus talentos y cuando ya no les sirven, los desechan”.

Pese a la magnitud de los daños, tanto el comunicado oficial como los mensajes de Ugás transmitieron un tono de gratitud y esperanza: lo más importante es que nadie resultó herido y la academia volverá a levantarse.

