Varios cubanos entre los 12 acusados por red de tráfico de inmigrantes y fraude de asilo en EE.UU.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que varios ciudadanos cubanos se encuentran entre los 12 acusados de integrar una red criminal internacional dedicada al tráfico de inmigrantes, fraude de asilo y lavado de dinero.

La organización, que operó durante más de cuatro años, habría introducido ilegalmente a miles de personas al país, explotando las vulnerabilidades del sistema migratorio.

"Esta organización criminal operaba como fachada para solicitudes de asilo falsas, generando solicitudes frívolas en todo el país", reveló Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). en un comunicado.

Una conspiración internacional

Según los documentos judiciales, los acusados manejaban una prolífica operación de tráfico de extranjeros que ofrecía a ciudadanos cubanos la posibilidad de entrar a Estados Unidos a través de solicitudes fraudulentas de visa y programas de asilo inventados.

Para ello, crearon una fachada empresarial bajo el nombre de Asesoría y Servicios Migratorios LLC, con la que ofrecían permisos de trabajo y residencia a cambio de grandes sumas de dinero.

Lo que comenzó como un esquema limitado se convirtió en una empresa comercial que llegó a facturar más de 18 millones de dólares.

Los acusados cobraban entre 1,500 y 40,000 dólares por persona, llegando incluso a alquilar aviones privados para trasladar grupos enteros de extranjeros.

Solo en vuelos, gastaron más de 2.5 millones de dólares, y canalizaron al menos 7 millones mediante aplicaciones de pago como Zelle.

Publicidad engañosa y explotación en redes sociales

Para captar clientes, los implicados promocionaban sus servicios en redes sociales e incluso en grupos de WhatsApp, como uno titulado "TRÁMITE DE ESTA Y VISA DE TURISMO A EE.UU. PARA CIUDADANOS ESPAÑOLES".

En los anuncios se exhibían pasaportes, visados aprobados y montones de dinero, dando una falsa imagen de legitimidad.

En paralelo, publicaban videos de extranjeros siendo introducidos ilegalmente al país.

Además, elaboraban solicitudes de asilo prefabricadas que presentaban sin el conocimiento de los clientes, quienes incluso eran bloqueados del acceso a sus cuentas en línea del USCIS.

Casos de menores y manipulación migratoria

El Departamento de Justicia denunció que la red también traficaba con menores no acompañados.

En un caso específico, una adolescente fue instruida para hacerse pasar por amiga de toda la vida de un adulto sin parentesco con el fin de cruzar la frontera.

Las autoridades resaltaron que estas prácticas no solo violaban la ley, sino que ponían en grave riesgo a las víctimas, muchas de ellas en situaciones de vulnerabilidad extrema.

"Haciéndose pasar por un servicio de inmigración legítimo, los acusados ​​utilizaron promociones en redes sociales y documentos legales falsos para atraer nuevos clientes y perpetuar su fraude", dijo Matthew R. Galeotti, fiscal adjunto interino.

Los acusados

Entre los acusados figuran residentes de Florida, Tennessee y Texas, además de ciudadanos que aún vivían en Cuba.

Ellos son:

Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez, 27, Hialeah, FL (residente ilegal);

Yuniel Lima-Santos, 30, Tampa, FL;

Liannys Yaiselys Vega-Pérez, 26, Lebanon, TN (residente ilegal);

Marianny Lucia Lopez-Torres, 25, residente en Cuba, anteriormente en Hialeah, FL;

Frandy Aragon-Diaz, 33, Cuba, anteriormente en Tampa, FL (residente ilegal);

Erik Ventura-Castro, 23, Hialeah, FL;

Miguel Alejandro Martínez Vasconcelos, 30, Tampa, FL;

Walbis Pozo-Dutel, 30, Katy, TX;

Emanuel Martínez González, 28, Hialeah, FL (residente ilegal);

Luis Emmanuel Escalona-Marrero, 31, Tampa, FL;

Layra Libertad Treto Santos, 31, Tampa, FL;

Gisleivy Peralta Consuegra, 40, Tampa, FL.

Según el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) Todd M. Lyons, durante varios años el grupo "se aprovechó de personas vulnerables y debilitó la confianza pública en el sistema de inmigración".

La acusación formal sostiene que los delitos incluyen conspiración para tráfico de inmigrantes, fraude de asilo y lavado de dinero.

Algunos de los imputados enfrentan más de un cargo, dependiendo de su participación.

Reacciones de las autoridades

Las máximas autoridades federales subrayaron la magnitud del operativo policial.

Pamela Bondi, fiscal general, aseguró que el Departamento de Justicia "procesa el tráfico de personas con más agresividad que nunca".

El caso forma parte de la Operación "Recuperemos América", que moviliza todos los recursos del organismo para enfrentar la inmigración ilegal, y lograr la eliminación total de cárteles y organizaciones criminales transnacionales.

El jefe Jeffrey J. Dinise, de la Patrulla Fronteriza, fue categórico. "El mensaje es claro: Estados Unidos está cerrado a la inmigración ilegal y quienes lo intenten enfrentarán severas consecuencias", aseveró.

El proceso, que se extiende desde enero de 2021 hasta junio de 2025, marca uno de los mayores golpes recientes contra el tráfico de inmigrantes con conexiones en Cuba y Florida.

