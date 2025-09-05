¿Sin Jacob Forever? La Dura disfruta de una velada en un restaurante de Miami en la mejor compañía

La influencer cubana Diliamne Jouve, La Dura como se le conoce popularmente, compartió una serie de imágenes y videos en sus historias de Instagram donde se le ve disfrutando de una elegante cena en Miami… pero sin Jacob Forever.
Vestida con un llamativo conjunto rosa fucsia brillante que resalta su figura, La Dura posó frente al espejo, en un restaurante y en compañía de amigos, celebrando su cumpleaños que fue en días anteriores.
Copas de vino, brindis y sonrisas no faltaron en la noche, pero lo que más llamó la atención fue la ausencia total del reguetonero cubano Jacob Forever, con quien mantiene una relación sentimental desde hace años.
La Dura se mostró sonriente posando junto a una amiga y también en compañía de un joven que en una de sus publicaciones escribió: “Tía te celebro esta noche”.
En los últimos tiempos han sido frecuentes los rumores de una posible separación entre ambos. Aunque ni Diliamne ni Jacob han confirmado nada oficialmente.
El hecho de que ella no mencionara ni etiquetara al artista, sumado a su notoria ausencia en una velada tan pública, ha vuelto a avivar las especulaciones sobre una ruptura definitiva.
Preguntas frecuentes sobre la posible ruptura entre La Dura y Jacob Forever
¿Por qué se especula sobre una posible ruptura entre La Dura y Jacob Forever?
La especulación sobre una posible ruptura entre La Dura y Jacob Forever surge por la ausencia del reguetonero en recientes eventos sociales de La Dura, como su celebración de cumpleaños en Miami, y por los mensajes públicos entre ellos que algunos consideran fríos y distantes. Además, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido oficialmente estos rumores.
¿Cómo respondió La Dura a los rumores de separación en sus redes sociales?
A pesar de los rumores, La Dura ha optado por compartir imágenes y contenido que destacan su belleza y éxito personal, reafirmando su presencia en redes sociales y mostrándose empoderada y deslumbrante. No ha hecho comentarios directos sobre su relación con Jacob Forever.
¿Qué ha dicho Jacob Forever sobre La Dura en sus publicaciones recientes?
Jacob Forever ha compartido mensajes cordiales y respetuosos hacia La Dura, deseándole salud y éxitos, pero estos mensajes han sido interpretados por algunos seguidores como fríos, alimentando los rumores de una posible separación.
¿Qué ha destacado en las recientes publicaciones de La Dura en redes sociales?
Las publicaciones recientes de La Dura han destacado por su estilo glamuroso y su figura tonificada, con imágenes que muestran su vida llena de lujo y moda. Estas publicaciones refuerzan su imagen como una figura influyente en el mundo digital y destacan su empoderamiento personal.
