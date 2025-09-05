¿Sin Jacob Forever? La Dura disfruta de una velada en un restaurante de Miami en la mejor compañía

La influencer cubana Diliamne Jouve, La Dura como se le conoce popularmente, compartió una serie de imágenes y videos en sus historias de Instagram donde se le ve disfrutando de una elegante cena en Miami… pero sin Jacob Forever.

Vestida con un llamativo conjunto rosa fucsia brillante que resalta su figura, La Dura posó frente al espejo, en un restaurante y en compañía de amigos, celebrando su cumpleaños que fue en días anteriores.

Captura Instagram / La Dura

Copas de vino, brindis y sonrisas no faltaron en la noche, pero lo que más llamó la atención fue la ausencia total del reguetonero cubano Jacob Forever, con quien mantiene una relación sentimental desde hace años.

Captura Instagram / La Dura

La Dura se mostró sonriente posando junto a una amiga y también en compañía de un joven que en una de sus publicaciones escribió: “Tía te celebro esta noche”.

Captura Instagram / La Dura

En los últimos tiempos han sido frecuentes los rumores de una posible separación entre ambos. Aunque ni Diliamne ni Jacob han confirmado nada oficialmente.

Captura Instagram / La Dura

El hecho de que ella no mencionara ni etiquetara al artista, sumado a su notoria ausencia en una velada tan pública, ha vuelto a avivar las especulaciones sobre una ruptura definitiva.

Preguntas frecuentes sobre la posible ruptura entre La Dura y Jacob Forever