Luis Alberto García celebra el cumpleaños de su hija Vida con el carrusel más tierno: "Conseguí llegar a los 15 de mi vida"

Vídeos relacionados:

El reconocido actor cubano Luis Alberto García enterneció a sus seguidores en Instagram al compartir un emotivo carrusel de fotos para celebrar los 15 años de su hija Vida, con quien ha compartido no solo momentos familiares sino también profesionales, en la pantalla grande.

"Y… conseguí llegar a los 15 de mi vida. La Vida mía. La Vida Es Bella", escribió García, acompañado de una tierna dedicatoria donde recordó las emociones que le provoca verla crecer y convertirse en actriz.

En su publicación, Luis Alberto compartió una cita del poeta Julio Cortázar, que resume su profundo amor por Vida: “Tengo completamente metidos para adentro los dedos de los pies, voy a reventar los zapatos si no me los saco, y te quiero tanto… dientecito de ajo, te quiero tanto, nariz de azúcar, arbolito, caballito de juguete…”.

El carrusel de imágenes publicado en redes sociales incluye fotografías entrañables desde su infancia hasta la actualidad, en las que se ve el estrecho vínculo entre padre e hija.

El actor no oculta su orgullo por haber cumplido uno de sus grandes sueños: actuar junto a sus hijas. En el caso de Vida, ha trabajado con ella en tres producciones cinematográficas, incluida la más reciente, "Cuando el Viento", dirigida por Lisa María Velázquez, donde Vida es la protagonista.

Luis Alberto García recordó además los momentos que ha vivido junto a cada una de sus hijas en el mundo del cine: Claudia, el bebé que aparece en “Algo más que soñar” y “El elefante y la bicicleta”. Camila, quien actuó en “Lista de espera” junto a su madre. Viola, una simpática guajirita en “La Campaña”. Y Vida quien ha brillado en escena y en pantalla junto a él. "Su rostro me encanta (ya sé, es mi hija) y en pantalla sabe cómo dar lo que le exigen", dijo con ternura.

Lo más leído hoy:

Luis Alberto García no solo celebra los 15 años de Vida, sino también el privilegio de haberla acompañado en la vida y en el arte.

Preguntas frecuentes sobre Luis Alberto García y su hija Vida