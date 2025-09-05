Ferrante exige disculpas públicas a Destino y este responde: "Aquí no hay miedo, yo no vivo en Cuba"

La polémica entre el productor musical Roberto Ferrante y el comunicador dominicano Destino Positivo sigue subiendo de tono, según declaraciones del creador del programa Destino Tolk, el empresario intenta censurarlo.

Durante una reciente transmisión, Destino reveló que, tras los strike recibidos en su canal de YouTube por la entrevista que le hizo al reguetonero cubano El Chulo, se comunicó con una representante de la empresa de Ferrante para resolver la situación. Según sus palabras, la persona le informó que Ferrante solo estaría dispuesto a retirar las sanciones si él publicaba un video disculpándose públicamente.

“La chica me dice a mí que yo tengo que hacer un video excusándome, pidiéndole disculpas a Ferrante y tengo que decir que no estoy de acuerdo con lo que El Chulo dijo en mi programa, que estoy en contra de lo que dijo”, explicó.

Sin embargo, esa no sería la única condición, tras el video de disculpa y una vez se retirara la sanción, también tendría que eliminar por completo la entrevista de su canal.

Lejos de aceptar la exigencia, Destino arremetió contra el productor musical, a quien acusó de intentar censurarlo.

“¿Demanda? Está bien, no pasa nada, que demande. Yo también tengo mis abogados y busco mi dinero para defenderme de quien sea. Aquí no hay miedo, yo no vivo en Cuba, no vivo en Venezuela, no vivo en Nicaragua. No vivo en un país por el cual tenga que aguantarle mierdas a Ferrante ni que tenga que asustarme si no he cometido ningún delito”, sentenció.

El comunicador defendió su derecho a la libertad de expresión y dejó claro que él no censura a sus entrevistados. Además, denunció que Ferrante ya había reclamado previamente como contenido propio su programa simplemente por la aparición de una imagen del dúo Charly & Johayron.

Destino llamó "dictador" a Ferrante y recalcó que vive en Estados Unidos, un país democrático donde puede opinar libremente y donde no acepta imposiciones de ningún tipo.

Preguntas frecuentes sobre la disputa entre Destino Positivo y Roberto Ferrante