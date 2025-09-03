La tensión entre el productor italiano Roberto Ferrante, dueño de Planet Records, y el influencer Destino Tolk sigue escalando y apunta a que podría haber demanda de por medio... Después de que el locutor anunciara el lanzamiento de su propia disquera, Destino Tolk Music, con sede en Miami para firmar a artistas cubanos y hacerle la competencia a Planet Records, Ferrante reaccionó en redes sociales con una serie de publicaciones en las que advierte sobre demandas internacionales. La respuesta del dominicano fue inmediata y desafiante: “Esto no es Cuba, es USA”.
En varias historias de Instagram, Ferrante respondió directamente a Destino, publicando una imagen del influencer junto a frases como: “Para quien aún usa neuronas”, “Manipulan las redes y todos Uds por sucio dinero…”, “Estos tipos sueñan con ser Planet Records…” o “Demandas internacionales en preparación”.
La foto de Destino fue utilizada como fondo de las frases, dejando claro el destinatario del mensaje. Ferrante parece reacciona así al reciente anuncio de Destino, quien informó que distribuirá música cubana sin contratos, dejando el 80 % de las ganancias a los artistas, gracias a una alianza con la plataforma ONErpm.
Destino no tardó en contraatacar desde sus redes sociales con un mensaje directo y provocador: “El dictador está asustado. Esto no es Cuba, esto es USA. Estoy esperando la demanda”, escribió. Y agregó: “Dale, ven a Miami que te voy a buscar al aeropuerto. Se te acabó el monopolio.”
El influencer también se burló de la supuesta acción legal de Ferrante, a quien calificó de “vieja ridícula”, y lo invitó a escribirle por privado para enviarle la dirección donde debería entregarle la demanda.
El conflicto entre ambos comenzó cuando Destino denunció que Ferrante solicitó un strike en su canal de YouTube, lo que provocó la eliminación de una entrevista con el reguetonero El Chulo. El creador de contenido calificó la medida como un intento de censura y, en respuesta, decidió lanzar su propia disquera desde Estados Unidos, desafiando el dominio que —según él— Planet Records mantiene sobre los artistas cubanos.
Figuras como El Chulo y Dany Ome ya han manifestado públicamente su apoyo al proyecto de Destino, celebrando la apertura de una nueva vía para los músicos de la isla.
Con amenazas legales por un lado y desafíos públicos por el otro, la disputa entre Ferrante y Destino podría marcar un antes y un después en la industria musical cubana.
Preguntas frecuentes sobre el conflicto entre Destino Tolk y Roberto Ferrante
¿Por qué Destino Tolk y Roberto Ferrante están en conflicto?
El conflicto entre Destino Tolk y Roberto Ferrante se originó cuando Ferrante solicitó un strike en el canal de YouTube de Destino, lo que resultó en la eliminación de una entrevista con el reguetonero El Chulo. Destino acusó a Ferrante de censura y decidió lanzar su propia disquera para desafiar el dominio de Planet Records en la música cubana.
¿Qué propone Destino Tolk con su nueva disquera?
Destino Tolk Music ofrece distribuir música cubana desde Miami sin contratos y manteniendo el 80 % de las ganancias para los artistas. Esta iniciativa busca proporcionar una alternativa a los músicos cubanos que, según Destino, están limitados por los contratos de Planet Records.
¿Qué respuesta ha dado Roberto Ferrante a las acciones de Destino Tolk?
Roberto Ferrante ha reaccionado con amenazas de demandas internacionales contra Destino Tolk. Ferrante publicó en sus redes sociales mensajes despectivos hacia Destino.
¿Cómo ha sido la reacción de los artistas cubanos frente al conflicto?
Figuras como El Chulo y Dany Ome han manifestado su apoyo a Destino Tolk y su nueva disquera, celebrando la apertura de una nueva vía para los músicos de la isla. Esta respuesta refleja un respaldo significativo en la comunidad artística cubana hacia la propuesta de Destino.
