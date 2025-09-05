Así suena el interior de un avión al despegar de La Habana: "Se me hizo un nudo en la garganta"

Un video publicado en TikTok muestra el ambiente dentro de un avión que partía de La Habana con destino a Nicaragua.

A diferencia de lo que suele ocurrir en la mayoría de los vuelos, donde los pasajeros aplauden al aterrizar, en esta ocasión los cubanos estallaron en aplausos y gritos de emoción justo en el momento del despegue.

“Cuenta la leyenda que cuando un vuelo de cubanos salía para Nicaragua se escucha así”, dice el texto que acompaña el video compartido en TikTok por el usuario @jocsan__thebarber.

El gesto, captado en el perfil del usuario, se ha interpretado como un símbolo de alivio y libertad para quienes inician un camino fuera de Cuba.

En la grabación se aprecia cómo los pasajeros celebran mientras el avión deja atrás el aeropuerto capitalino, un reflejo del sentimiento de quienes ven en ese viaje la posibilidad de empezar una nueva vida.

Desde que Nicaragua eliminó el requisito de visado para los ciudadanos cubanos, miles han utilizado esta ruta como punto de partida hacia otros países de Centroamérica, con la intención de continuar camino hacia Estados Unidos u otros destinos.

El video ha generado reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios reconocen el significado emocional de esos aplausos: una despedida cargada de esperanza y también de incertidumbre.

