Así suena el interior de un avión al despegar de La Habana: "Se me hizo un nudo en la garganta"

Un video publicado en TikTok muestra el ambiente dentro de un avión que partía de La Habana con destino a Nicaragua.
A diferencia de lo que suele ocurrir en la mayoría de los vuelos, donde los pasajeros aplauden al aterrizar, en esta ocasión los cubanos estallaron en aplausos y gritos de emoción justo en el momento del despegue.
“Cuenta la leyenda que cuando un vuelo de cubanos salía para Nicaragua se escucha así”, dice el texto que acompaña el video compartido en TikTok por el usuario @jocsan__thebarber.
El gesto, captado en el perfil del usuario, se ha interpretado como un símbolo de alivio y libertad para quienes inician un camino fuera de Cuba.
En la grabación se aprecia cómo los pasajeros celebran mientras el avión deja atrás el aeropuerto capitalino, un reflejo del sentimiento de quienes ven en ese viaje la posibilidad de empezar una nueva vida.
Desde que Nicaragua eliminó el requisito de visado para los ciudadanos cubanos, miles han utilizado esta ruta como punto de partida hacia otros países de Centroamérica, con la intención de continuar camino hacia Estados Unidos u otros destinos.
El video ha generado reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios reconocen el significado emocional de esos aplausos: una despedida cargada de esperanza y también de incertidumbre.
Preguntas frecuentes sobre los vuelos desde Cuba y la migración cubana
¿Por qué los pasajeros aplaudieron durante el despegue del vuelo de La Habana a Nicaragua?
Los pasajeros aplaudieron al despegar como un gesto simbólico de alivio y esperanza al dejar Cuba, viendo en el viaje una oportunidad de comenzar una nueva vida fuera de la isla. La eliminación del visado para cubanos por parte de Nicaragua ha convertido esta ruta en una vía de escape popular hacia otros destinos en busca de mejores oportunidades.
¿Cómo ha influido la eliminación del visado por parte de Nicaragua en la migración cubana?
La eliminación del visado por parte de Nicaragua ha facilitado la migración cubana, convirtiéndose en un punto de partida hacia otros países de Centroamérica. Muchos cubanos utilizan esta ruta con la esperanza de llegar a Estados Unidos o a otras naciones que ofrezcan mejores condiciones de vida y oportunidades laborales.
¿Cuál es el estado emocional de los cubanos que emigran desde la isla?
Los cubanos que emigran experimentan una mezcla de sentimientos, incluyendo esperanza, alivio e incertidumbre. La separación familiar es un proceso doloroso que implica dejar atrás seres queridos y enfrentarse a lo desconocido en busca de un futuro mejor. Estos sentimientos se reflejan en las despedidas emotivas y en la celebración al dejar la isla.
