Piden ayuda para identificar a guantanamera desorientada

Vídeos relacionados:

Una ciudadana guantanamera que se encontraba desorientada fue localizada este sábado gracias a la rápida acción de vecinos y a la difusión de su caso en redes sociales.

La usuaria Dailis Donatien, seguidora del canal de Facebook #MiguelNoticias, fue quien alertó públicamente sobre la situación.

“Se llama Yaritza Mora, nosotros la estamos atendiendo ahora. Está en Beneficencia y 13 Norte, dice que es de Costa Rica. Por favor, está perdida desde anoche a las 12. Llamar al 56630554”, escribió en un mensaje dirigido a la comunidad.

Publicación en Facebook

Según relató, mantenía a la mujer bajo resguardo para evitar que siguiera desorientada por la zona, mientras pedía ayuda urgente para contactar a sus familiares.

Horas después, otra vecina, Yay Fdez Castellanos, confirmó que la joven fue finalmente recogida por sus allegados. “Ya fue recogida, alegan los vecinos que por los familiares. El grupo de prevención provincial se activó también, pero para nuestra alegría sus familiares la buscaron”, comentó.

Lo más leído hoy:

El caso generó numerosas reacciones en redes, donde usuarios agradecieron la colaboración vecinal y destacaron la efectividad de la solidaridad ciudadana a través de plataformas como Facebook.

Las redes sociales en Cuba se han convertido en un vehículo imprescindible para la localización de personas desaparecidas, ante la falta de protocolos oficiales para divulgar los casos.

Preguntas frecuentes sobre desapariciones en Cuba y el papel de las redes sociales