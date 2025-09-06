Piden ayuda para identificar a guantanamera desorientada

Vídeos relacionados:
Una ciudadana guantanamera que se encontraba desorientada fue localizada este sábado gracias a la rápida acción de vecinos y a la difusión de su caso en redes sociales.
La usuaria Dailis Donatien, seguidora del canal de Facebook #MiguelNoticias, fue quien alertó públicamente sobre la situación.
“Se llama Yaritza Mora, nosotros la estamos atendiendo ahora. Está en Beneficencia y 13 Norte, dice que es de Costa Rica. Por favor, está perdida desde anoche a las 12. Llamar al 56630554”, escribió en un mensaje dirigido a la comunidad.
Según relató, mantenía a la mujer bajo resguardo para evitar que siguiera desorientada por la zona, mientras pedía ayuda urgente para contactar a sus familiares.
Horas después, otra vecina, Yay Fdez Castellanos, confirmó que la joven fue finalmente recogida por sus allegados. “Ya fue recogida, alegan los vecinos que por los familiares. El grupo de prevención provincial se activó también, pero para nuestra alegría sus familiares la buscaron”, comentó.
El caso generó numerosas reacciones en redes, donde usuarios agradecieron la colaboración vecinal y destacaron la efectividad de la solidaridad ciudadana a través de plataformas como Facebook.
Las redes sociales en Cuba se han convertido en un vehículo imprescindible para la localización de personas desaparecidas, ante la falta de protocolos oficiales para divulgar los casos.
Preguntas frecuentes sobre desapariciones en Cuba y el papel de las redes sociales
¿Cómo se localizó a Yaritza Mora en Guantánamo?
Yaritza Mora fue localizada gracias a la rápida acción de vecinos y a la difusión de su caso en redes sociales. La usuaria Dailis Donatien alertó sobre su situación a través de Facebook, permitiendo que la comunidad se movilizara y finalmente sus familiares pudieron recogerla.
¿Cuál es el papel de las redes sociales en la búsqueda de personas desaparecidas en Cuba?
Las redes sociales en Cuba se han convertido en una herramienta vital para la localización de personas desaparecidas. Ante la falta de protocolos oficiales para divulgar estos casos, plataformas como Facebook permiten compartir información en tiempo real, facilitando la colaboración ciudadana en la búsqueda y localización de personas extraviadas.
¿Por qué las familias cubanas recurren a las redes sociales para buscar personas desaparecidas?
Las familias cubanas recurren a las redes sociales debido a la falta de respuesta rápida y eficaz por parte de las autoridades. En muchos casos, la búsqueda queda a cargo de familiares y ciudadanos, quienes utilizan estas plataformas para difundir alertas y solicitar ayuda de la comunidad, ya que el sistema institucional no proporciona un canal oficial eficiente para estos casos.
¿Qué desafíos enfrentan las personas desaparecidas con problemas de salud mental en Cuba?
Las personas desaparecidas con problemas de salud mental en Cuba enfrentan una situación especialmente vulnerable debido a la falta de medicamentos y tratamientos adecuados. Esta carencia aumenta la frecuencia de episodios de desorientación y crisis, incrementando el riesgo de extravío y complicando su localización sin el apoyo institucional necesario.
