Cubano residente en Miami está desaparecido en Puerto Rico desde abril

Vídeos relacionados:
Las autoridades del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) en San Juan, Puerto Rico, investigan la desaparición del cubano Lázaro Lazos, residente en Miami, cuyo paradero se desconoce desde el 4 de abril.
Univisión informó que el cubano tiene 39 años, y se encontraba en Puerto Rico alojado en un alquiler a corto plazo en San Juan cuando desapareció.
La denuncia formal fue presentada por un amigo de Lazos, el 25 de julio, ante la División de Personas Desaparecidas del CIC.
Lázaro Lazos es de piel blanca, ojos marrones y cabello negro. Mide 1.70 metros (5 pies 7 pulgadas), pesa aproximadamente 95 kilogramos (210 libras) y tiene una cicatriz sobre el ojo izquierdo, según la descripción ofrecida por su amigo José A. González Reyes, quien mantiene contacto con las autoridades.
El CIC de San Juan ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar al cubano desaparecido en Puerto Rico. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse al teléfono de la policía 787-793-1234, extensión 2200.
La semana pasada se encontró el cuerpo sin vida de otro cubano que estaba reportado como desaparecido en Miami. Se trata de Daylon Fleitas, un hombre de 37 años que estaba en paradero desconocido desde el 3 de agosto, en Hialeah. Su caso de búsqueda terminó de la peor manera.
Lo más leído hoy:
Preguntas Frecuentes sobre la Desaparición de Lázaro Lazos en Puerto Rico
¿Quién es Lázaro Lazos y cuándo desapareció en Puerto Rico?
Lázaro Lazos es un cubano de 39 años, residente en Miami, que desapareció en Puerto Rico el 4 de abril de 2025. Estaba alojado en un alquiler a corto plazo en San Juan al momento de su desaparición. La denuncia formal se presentó el 25 de julio por un amigo, José A. González Reyes, quien ha estado en contacto con las autoridades locales para encontrarlo.
¿Cuál es la descripción física de Lázaro Lazos?
Lázaro Lazos es de piel blanca, ojos marrones y cabello negro, mide 5 pies 7 pulgadas y pesa aproximadamente 210 libras. Además, tiene una cicatriz sobre el ojo izquierdo, según la descripción proporcionada por su amigo José A. González Reyes.
¿Cómo puede colaborar la ciudadanía en la búsqueda de Lázaro Lazos?
Las autoridades del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan han solicitado la colaboración ciudadana para localizar a Lázaro Lazos. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse al teléfono 787-793-1234, extensión 2200. La participación ciudadana es crucial para obtener pistas sobre su paradero.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.