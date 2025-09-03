Cubano residente en Miami está desaparecido en Puerto Rico desde abril

Vídeos relacionados:

Las autoridades del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) en San Juan, Puerto Rico, investigan la desaparición del cubano Lázaro Lazos, residente en Miami, cuyo paradero se desconoce desde el 4 de abril.

Univisión informó que el cubano tiene 39 años, y se encontraba en Puerto Rico alojado en un alquiler a corto plazo en San Juan cuando desapareció.

La denuncia formal fue presentada por un amigo de Lazos, el 25 de julio, ante la División de Personas Desaparecidas del CIC.

Lázaro Lazos es de piel blanca, ojos marrones y cabello negro. Mide 1.70 metros (5 pies 7 pulgadas), pesa aproximadamente 95 kilogramos (210 libras) y tiene una cicatriz sobre el ojo izquierdo, según la descripción ofrecida por su amigo José A. González Reyes, quien mantiene contacto con las autoridades.

El CIC de San Juan ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar al cubano desaparecido en Puerto Rico. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse al teléfono de la policía 787-793-1234, extensión 2200.

La semana pasada se encontró el cuerpo sin vida de otro cubano que estaba reportado como desaparecido en Miami. Se trata de Daylon Fleitas, un hombre de 37 años que estaba en paradero desconocido desde el 3 de agosto, en Hialeah. Su caso de búsqueda terminó de la peor manera.

