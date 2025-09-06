Villa Clara reorganiza venta de gas licuado y restringe acceso a quienes compraron tres veces en el año

Vídeos relacionados:
Las familias de Villa Clara deberán adaptarse a un nuevo sistema para acceder al gas licuado, un recurso básico que continúa siendo motivo de tensiones en los hogares cubanos.
La División de Comercialización de Combustibles de la provincia (CUPET) anunció que la venta de cilindros se organizará mediante un cronograma y con restricciones para quienes ya hayan realizado tres compras en lo que va de 2025.
Ángel Rivalta Ayo, director de la planta de Gas, explicó que la estrategia busca “brindar una mayor equidad en el acceso al combustible”. Según detalló, se priorizará a los clientes con menos adquisiciones en el año y a quienes aún no han podido comprar un solo cilindro.
“Cada día de venta se asignará a los clientes según los listados existentes en cada punto, priorizando a aquellos con menos adquisiciones en el año en curso”, aseguró Rivalta Ayo en declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias.
Un cronograma para ordenar la escasez
La medida establece que los puntos de venta abiertos lunes, miércoles y viernes atenderán a los clientes de los listados, mientras que los sábados se reservarán para quienes tengan “ticket” o compras atrasadas. Por su parte, los establecimientos que funcionan martes, jueves y sábados seguirán la misma lógica.
De este modo, los viernes y sábados se convierten en jornadas clave para quienes no pudieron comprar en la fecha asignada, con la promesa de evitar que familias enteras queden desprotegidas en medio de la crisis energética.
Una de las disposiciones más polémicas es la prohibición de acceder al servicio a quienes ya completaron tres compras en el año, salvo los considerados vulnerables. “Estas restricciones buscan asegurar que el servicio se facilite a aquellos clientes que aún no han adquirido ningún cilindro en el presente año”, aclaró Rivalta Ayo.
También se prohibió a los mensajeros adquirir cilindros para clientes que hayan alcanzado el límite de tres compras anuales, lo que limita alternativas para muchos hogares que dependen de terceros para abastecerse.
“Un suministro más justo y eficiente”
La empresa asegura que la reorganización permitirá “un suministro más justo y eficiente para todos los villaclareños”, aunque en la práctica significa que las familias deberán adaptarse a un esquema rígido y a un inventario limitado en cada punto de venta.
En la más reciente distribución anunciada, varios establecimientos apenas contaban con entre 120 y 210 cilindros de 10 kg disponibles, cifras que muestran el estrecho margen para cubrir la demanda de una provincia entera.
Con esta estrategia, el acceso al gas licuado en Villa Clara queda atado a listados, cronogramas y límites estrictos que, aunque buscan “equidad”, también revelan la profundidad de la crisis de un recurso básico en la vida diaria de los cubanos.
Preguntas frecuentes sobre la venta de gas licuado en Villa Clara
¿Por qué se limita la venta de gas licuado en Villa Clara?
La venta de gas licuado en Villa Clara se limita debido a la escasez de suministro, lo que ha llevado a la implementación de un cronograma y restricciones para garantizar un acceso más equitativo. Estas medidas priorizan a los clientes con menos adquisiciones en el año y aquellos que aún no han podido comprar un cilindro. La crisis energética en Cuba ha provocado que este recurso esencial sea racionado a fin de llegar a más hogares.
¿Qué medidas se están tomando para distribuir el gas licuado en Villa Clara?
La distribución del gas licuado en Villa Clara se organiza mediante un sistema de cronogramas y listados que asignan turnos a los clientes. Los puntos de venta operan con un número limitado de cilindros disponibles por día, y se prioriza a quienes no han podido comprar en su turno asignado. Los viernes y sábados son días clave para la compra de cilindros atrasados. Además, se prohíbe a mensajeros adquirir cilindros para clientes que ya han alcanzado el límite de compras anuales.
¿Cómo se afecta la vida diaria de los cubanos por la escasez de gas licuado?
La escasez de gas licuado en Cuba impacta negativamente en la vida diaria de la población, ya que este recurso es esencial para la cocción de alimentos. Muchas familias deben recurrir a alternativas como el carbón o la leña, lo cual es más insalubre y menos seguro. Además, la falta de gas se suma a la crisis energética generalizada, caracterizada por frecuentes apagones, lo que agrava aún más la situación de precariedad en los hogares cubanos.
¿Cuál es la situación actual del suministro de gas licuado en otras provincias de Cuba?
La situación del suministro de gas licuado es crítica en varias provincias de Cuba. En regiones como Santiago de Cuba y Sancti Spíritus, la distribución ha sido suspendida o interrumpida repetidamente debido a la falta de inventario y problemas financieros que impiden la descarga de buques con gas. Esta crisis evidencia una dependencia extrema de las importaciones y la incapacidad del régimen para garantizar un suministro estable.
