Villa Clara reorganiza venta de gas licuado y restringe acceso a quienes compraron tres veces en el año

Venta de cilindros de gas licuado en Cuba, un recurso cada vez más escaso en los hogares.

Las familias de Villa Clara deberán adaptarse a un nuevo sistema para acceder al gas licuado, un recurso básico que continúa siendo motivo de tensiones en los hogares cubanos.

La División de Comercialización de Combustibles de la provincia (CUPET) anunció que la venta de cilindros se organizará mediante un cronograma y con restricciones para quienes ya hayan realizado tres compras en lo que va de 2025.

El cronograma oficial de CUPET en Villa Clara establece límites y turnos estrictos para acceder al gas licuado.

Ángel Rivalta Ayo, director de la planta de Gas, explicó que la estrategia busca “brindar una mayor equidad en el acceso al combustible”. Según detalló, se priorizará a los clientes con menos adquisiciones en el año y a quienes aún no han podido comprar un solo cilindro.

“Cada día de venta se asignará a los clientes según los listados existentes en cada punto, priorizando a aquellos con menos adquisiciones en el año en curso”, aseguró Rivalta Ayo en declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias.

Un cronograma para ordenar la escasez

La medida establece que los puntos de venta abiertos lunes, miércoles y viernes atenderán a los clientes de los listados, mientras que los sábados se reservarán para quienes tengan “ticket” o compras atrasadas. Por su parte, los establecimientos que funcionan martes, jueves y sábados seguirán la misma lógica.

De este modo, los viernes y sábados se convierten en jornadas clave para quienes no pudieron comprar en la fecha asignada, con la promesa de evitar que familias enteras queden desprotegidas en medio de la crisis energética.

Una de las disposiciones más polémicas es la prohibición de acceder al servicio a quienes ya completaron tres compras en el año, salvo los considerados vulnerables. “Estas restricciones buscan asegurar que el servicio se facilite a aquellos clientes que aún no han adquirido ningún cilindro en el presente año”, aclaró Rivalta Ayo.

También se prohibió a los mensajeros adquirir cilindros para clientes que hayan alcanzado el límite de tres compras anuales, lo que limita alternativas para muchos hogares que dependen de terceros para abastecerse.

En Villa Clara, los puntos de venta apenas disponen de entre 120 y 210 cilindros diarios.

“Un suministro más justo y eficiente”

La empresa asegura que la reorganización permitirá “un suministro más justo y eficiente para todos los villaclareños”, aunque en la práctica significa que las familias deberán adaptarse a un esquema rígido y a un inventario limitado en cada punto de venta.

En la más reciente distribución anunciada, varios establecimientos apenas contaban con entre 120 y 210 cilindros de 10 kg disponibles, cifras que muestran el estrecho margen para cubrir la demanda de una provincia entera.

Con esta estrategia, el acceso al gas licuado en Villa Clara queda atado a listados, cronogramas y límites estrictos que, aunque buscan “equidad”, también revelan la profundidad de la crisis de un recurso básico en la vida diaria de los cubanos.

