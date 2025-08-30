De alta médica uno de los jóvenes heridos en riña mortal en discoteca de Villa Clara

Vídeos relacionados:

El trabajador Michel Medina Gómez, uno de los heridos en la riña ocurrida la semana pasada en el centro cultural Somos Jóvenes de Santa Clara, recibió el alta médica tras una compleja neurocirugía en el Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro.

Según confirmó el periodista oficialista Henry Omar Pérez, Medina se recupera ahora en su hogar, acompañado por sus familiares.

El incidente, que conmocionó a la comunidad villaclareña, dejó también la muerte de Derlis Machado Terero, otro trabajador del centro que perdió la vida al intentar proteger a los clientes del local durante la agresión y herido a Medina Gómez y Yulier Alba Zamora, ya de alta.

El director del centro, Arturo González Rodríguez, informó que se implementó una estrategia de acompañamiento a Medina y a los familiares de Machado, reafirmando que “el Somos Jóvenes es más que un centro cultural: aquí somos una familia”.

El suceso, protagonizado por dos hermanos que agredieron a los trabajadores del lugar, dejó consternada a Santa Clara. Días después, los implicados fueron capturados por agentes del Ministerio del Interior y se encuentran bajo proceso judicial.

Lo más leído hoy:

El centro recreativo Somos Jóvenes continúa abierto y ofreciendo sus servicios a la población, señala el reporte.

La violencia callejera en Cuba ha dejado varios episodios alarmantes en los últimos días.

La semana pasada otro violento ataque contra varias mujeres ocurrió en la intersección de las calles Trocha y Cristina, en Santiago de Cuba, ante la mirada atónita de transeúntes.

De igual forma, un ómnibus del transporte urbano fue blanco de un ataque vandálico la madrugada de este domingo en La Habana, cuando individuos desconocidos lanzaron piedras contra el vehículo en plena ruta.

Preguntas Frecuentes sobre Incidente Violento en Centro Cultural de Villa Clara