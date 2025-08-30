De alta médica uno de los jóvenes heridos en riña mortal en discoteca de Villa Clara

Vídeos relacionados:
El trabajador Michel Medina Gómez, uno de los heridos en la riña ocurrida la semana pasada en el centro cultural Somos Jóvenes de Santa Clara, recibió el alta médica tras una compleja neurocirugía en el Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro.
Según confirmó el periodista oficialista Henry Omar Pérez, Medina se recupera ahora en su hogar, acompañado por sus familiares.
El incidente, que conmocionó a la comunidad villaclareña, dejó también la muerte de Derlis Machado Terero, otro trabajador del centro que perdió la vida al intentar proteger a los clientes del local durante la agresión y herido a Medina Gómez y Yulier Alba Zamora, ya de alta.
El director del centro, Arturo González Rodríguez, informó que se implementó una estrategia de acompañamiento a Medina y a los familiares de Machado, reafirmando que “el Somos Jóvenes es más que un centro cultural: aquí somos una familia”.
El suceso, protagonizado por dos hermanos que agredieron a los trabajadores del lugar, dejó consternada a Santa Clara. Días después, los implicados fueron capturados por agentes del Ministerio del Interior y se encuentran bajo proceso judicial.
Lo más leído hoy:
El centro recreativo Somos Jóvenes continúa abierto y ofreciendo sus servicios a la población, señala el reporte.
La violencia callejera en Cuba ha dejado varios episodios alarmantes en los últimos días.
La semana pasada otro violento ataque contra varias mujeres ocurrió en la intersección de las calles Trocha y Cristina, en Santiago de Cuba, ante la mirada atónita de transeúntes.
De igual forma, un ómnibus del transporte urbano fue blanco de un ataque vandálico la madrugada de este domingo en La Habana, cuando individuos desconocidos lanzaron piedras contra el vehículo en plena ruta.
Preguntas Frecuentes sobre Incidente Violento en Centro Cultural de Villa Clara
¿Cuál fue el resultado del incidente violento en el centro cultural Somos Jóvenes?
El incidente en el centro cultural Somos Jóvenes en Santa Clara dejó un saldo trágico de un trabajador fallecido, Derlis Machado Terero, y varios heridos, incluyendo a Michel Medina Gómez, quien recibió el alta médica tras una cirugía compleja. El suceso ha conmocionado a la comunidad villaclareña.
¿Qué medidas se tomaron tras la agresión en el centro cultural?
Después del violento enfrentamiento en el centro cultural, las autoridades capturaron a los agresores, quienes están bajo proceso judicial. El Ministerio del Interior llevó a cabo un operativo para su captura. Además, el centro cultural implementó una estrategia de acompañamiento a los heridos y a las familias afectadas.
¿Cómo está evolucionando la salud de Michel Medina Gómez?
Michel Medina Gómez, uno de los heridos, ha mostrado una recuperación positiva tras una cirugía por lesiones en la cabeza. Actualmente se encuentra en su hogar, recuperándose favorablemente en compañía de su familia.
¿Qué impacto ha tenido el suceso en la comunidad de Santa Clara?
El incidente en el centro cultural Somos Jóvenes ha generado un profundo impacto en Santa Clara, incrementando la preocupación sobre la seguridad y la violencia en la comunidad. El centro cultural sigue operando, manteniendo su compromiso con la comunidad como un espacio de unión y recreación. La memoria de Derlis Machado Terero se ha convertido en un símbolo de resistencia y valentía para los villaclareños.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.